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РЭО: В Краснотурьинске Свердловской области планируется перерабатывать органику

РЭО: В Краснотурьинске Свердловской области планируется перерабатывать органику

7 февраля 2024, 20:42
Фото: reo.ru
Ввод в эксплуатацию комплекса по компостированию органических отходов в городском округе Краснотурьинск Свердловской области запланирован на 2024 год. Его мощность составит 50 тысяч тонн в год.

Как рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, уже в первом квартале текущего года планируется окончить строительство участка компостирования органических фракций, отобранных при сортировке ТКО на объекте, пишет tagilcity.ru.

Он также добавил, что летом прошлого года в Краснотурьинске ввели в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 129 тысяч тонн. Для его строительства были привлечены средства инвестора в объеме более 900 млн рублей.

Буцаев также указал, что на этом объекте установлено преимущественно отечественное оборудование.

Заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов сообщил, что в 2024 году в Нижнем Тагиле будет сдан в эксплуатацию еще один комплексный объект по обращению с ТКО в Свердловской области. Данный комплекс позволит существенно снизить количество ТКО, направляемых на захоронение, отметил он.

В ходе реализации национального проекта «Экология» планируется создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Эта мера необходима, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо охватить сортировкой весь объем ТКО и снизить на 50% объем ТКО, которые отправляют на полигоны. Отмечается, что без построения экономики замкнутого цикла достижение таких результатов невозможно.

#Общество
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