РЭО: В Краснотурьинске Свердловской области планируется перерабатывать органику

В ходе реализации национального проекта «Экология» планируется создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. Эта мера необходима, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо охватить сортировкой весь объем ТКО и снизить на 50% объем ТКО, которые отправляют на полигоны. Отмечается, что без построения экономики замкнутого цикла достижение таких результатов невозможно.