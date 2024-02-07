Новосёлы готовы потратить до 40 тысяч на посуду, текстиль и цветочные горшки

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
По результатам опроса, большинство опрошенных (42%) выбрали тарелки и стаканы с индивидуальным дизайном как первую покупку. Еще 29% выбрали постельное белье, полотенца и пледы, а 6% респондентов заинтересовались цветочными горшками в форме овала из бетона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Важно отметить, что покупатели предпочитают однотонные модели без узоров и рисунков. Это объясняется тем, что в новостройках преобладают нейтральные светлые тона. Интересно, что для большинства опрошенных цена не является главным критерием при выборе аксессуаров. 87% респондентов считают качество вещей наиболее важным. Кроме того, в список покупок также вошли картины, ароматические свечи и диффузоры.