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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Новосёлы готовы потратить до 40 тысяч на посуду, текстиль и цветочные горшки

7 февраля 2024, 05:30
По данным исследования девелопера «Самолет», покупатели квартир в новостройках готовы потратить до 40 тыс. рублей на декор. В число самых популярных покупок входят посуда, текстиль и цветочные горшки из бетона.

По результатам опроса, большинство опрошенных (42%) выбрали тарелки и стаканы с индивидуальным дизайном как первую покупку. Еще 29% выбрали постельное белье, полотенца и пледы, а 6% респондентов заинтересовались цветочными горшками в форме овала из бетона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Важно отметить, что покупатели предпочитают однотонные модели без узоров и рисунков. Это объясняется тем, что в новостройках преобладают нейтральные светлые тона. Интересно, что для большинства опрошенных цена не является главным критерием при выборе аксессуаров. 87% респондентов считают качество вещей наиболее важным. Кроме того, в список покупок также вошли картины, ароматические свечи и диффузоры.

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