Новосёлы готовы потратить до 40 тысяч на посуду, текстиль и цветочные горшки

Важно отметить, что покупатели предпочитают однотонные модели без узоров и рисунков. Это объясняется тем, что в новостройках преобладают нейтральные светлые тона. Интересно, что для большинства опрошенных цена не является главным критерием при выборе аксессуаров. 87% респондентов считают качество вещей наиболее важным. Кроме того, в список покупок также вошли картины, ароматические свечи и диффузоры.