Начинающим путешественникам лучше ехать в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
«Я бы порекомендовала начать путешествие с Санкт-Петербурга. Ведь это место красивое, атмосферное и очень интересное. И не зря его называют Северной Венецией», — поделилась эксперт в беседе с корреспондентом RuNews24.ru.
В пользу этого направления для путешествия Клевицкая выдвинула следующие пять причин:
1. Доступность транспорта: самолет, скоростной поезд «Сапсан», скоростная автобан. Достаточно вариантов, чтобы каждый путешественник выбрал то, что ему подходит.
2. Большой выбор отелей: от роскошных, расположенных в исторических зданиях, до уютных мини-отелей, находящихся в шаговой доступности от центра. В Санкт-Петербурге есть размещение на любой вкус и кошелек.
3. Развитая сеть кафе и ресторанов. В Петербурге можно найти аутентичные кафе, где подают блюда не только местной кухни, но и международной. Особенно знамениты пекарни, где даже приходится стоять в очереди.
4. Богатая экскурсионная программа в Санкт-Петербурге. Можно посетить классические музеи (Эрмитаж, Кунсткамера) или прогуляться по каналам на сапах. Тем, кто любит европейскую атмосферу, понравится остров Новая Голландия как хорошее место для отдыха.
5. Для любителей «потусить» есть улица Рубинштейна, известная как «барный треугольник».