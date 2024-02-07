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ГТРК «Регион-Тюмень» заблокировали на YouTube

Канал ГТРК «Регион-Тюмень» попал под блокировку на YouTube

7 февраля 2024, 05:09
Фото: 1MI

ГТРК «Регион-Тюмень» заблокировали на YouTube

Канал заблокировали без объяснения причин. Под блокировку попали около 40 «дочек» ВГТРК.

6 февраля 2024 года YouTube заблокировал аккаунт ГТРК «Регион-Тюмень». Под блокировку попали и другие каналы филиалов компании. На данный момент доступ ограничен к ютуб-каналам ГТРК «Алтай», «Иртыш», «Брянск», «Мурманск», «Белгород» и другим.

Фото: YouTube
«Причиной приостановки доступа к интернет-платформе в одностороннем порядке и безо всякого предупреждения явилась политическая позиция американского веб-ресурса. Эти действия противоречат информационной политике российских СМИ и освещению ими важнейших социально-политических событий в собственной стране», — прокомментировали ситуацию на сайте Smotrim.ru.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предлагают придумать название нового шоу на НТВ. Его автор и ведущая — тюменка Анастасия Семянива.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Соцсети#Телевидение#Блокировки#Любовь Селезнева
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