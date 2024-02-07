Канал ГТРК «Регион-Тюмень» попал под блокировку на YouTube

6 февраля 2024 года YouTube заблокировал аккаунт ГТРК «Регион-Тюмень». Под блокировку попали и другие каналы филиалов компании. На данный момент доступ ограничен к ютуб-каналам ГТРК «Алтай», «Иртыш», «Брянск», «Мурманск», «Белгород» и другим.