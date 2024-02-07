Фонд «Круг добра» заявил о сотрудничестве с ФОМС

Соглашением, в частности, предусмотрено совместное информирование семей о возможностях фонда «Круг добра» как дополнительного ресурса для организации и финансирования помощи детям. Кроме того, оба учреждения будут проводить совместную деятельность по регулированию правовых отношений, возникающих в связи с обязательным медицинским страхованием детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также по проведению мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских учреждений, пишут РИА Новости.