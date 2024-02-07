Фонд «Круг добра» заявил о сотрудничестве с ФОМС

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Цель соглашения — расширение совместной работы по защите прав в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями. Задача сторон состоит в продвижении инициатив по улучшению медицинских аспектов жизни детей с тяжелыми заболеваниями.
Соглашением, в частности, предусмотрено совместное информирование семей о возможностях фонда «Круг добра» как дополнительного ресурса для организации и финансирования помощи детям. Кроме того, оба учреждения будут проводить совместную деятельность по регулированию правовых отношений, возникающих в связи с обязательным медицинским страхованием детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также по проведению мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских учреждений, пишут РИА Новости.
Руководитель Федерального фонда ОМС Илья Баланин подчеркнул, что для ФОМС крайне важно максимально быстро приступить к выполнению положений подписанного соглашения, поскольку от эффективности совместной работы ФОМС и «Круга добра» зависит диагностика пациентов, их маршрутизация, качество заявок и скорость обеспечения пациентов жизненно важными препаратами и прочими видами помощи.
Также Баланин напомнил, что с 2023 года в программу госгарантий бесплатной медпомощи вошел расширенный неонатальный скрининг. Это исследование на выявление 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных.
Стоит напомнить, что в соответствии с указом Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. В связи с этим правительство составило и одобрило план основных мероприятий, в том числе по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми.
Напомним, возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на 2024 год были расширены. Так, по части высокотехнологичной медицинской помощи произошло увеличение финансирования и нормативов объема услуг по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Например, на 2024 год программа предусматривает 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% превышает показатели прошлого года.