За год субъекты МСП привлекли свыше 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По словам гендиректора корпорации, объем полученных кредитов увеличился в полтора раза по сравнению с позапрошлым годом, пишет ТАСС.
Примечательно, что представители малого и среднего бизнеса, которые работают в реальном секторе экономики, смогли получить кредитов на 153 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 36%.
По-прежнему среди тех, кто получил кредиты под «зонтичное» поручительство КМСП, много представителей микробизнеса. Это 76% от общего количества банковских кредитов за 2023 год. При этом доля инвесткредитов в 2023 году составила 34% (в 2022-м — 25%).
В топ-5 банков по объемам выданных под «зонтичные» поручительства кредитных средств в прошлом году вошли Сбербанк (99,7 млрд рублей), Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей). При этом максимальный рост показал Альфа-Банк — 62,6 млрд рублей, или +189%.
Ведущими отраслями по увеличению объема привлеченных под «зонтичное» поручительство средств в минувшем году стали общепит и гостиничный бизнес с приростом 145%, административная деятельность — рост на 110%, культура и спорт — рост на 90%. Если брать регионы, то лидирует Москва (72 млрд рублей, +93%), Петербург (23,6 млрд рублей, + 66%), Подмосковье (19,7 млрд, +47%).