nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

За год субъекты МСП привлекли свыше 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

За год субъекты МСП привлекли свыше 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

6 февраля 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич во время подведения итогов минувшего года сообщил, что представители малого и среднего предпринимательства привлекли за год свыше 312 млрд рублей в качестве кредитов под «зонтичное» поручительство КМСП.

По словам гендиректора корпорации, объем полученных кредитов увеличился в полтора раза по сравнению с позапрошлым годом, пишет ТАСС.

Примечательно, что представители малого и среднего бизнеса, которые работают в реальном секторе экономики, смогли получить кредитов на 153 млрд рублей. Рост по сравнению с 2022 годом составил 36%.

По-прежнему среди тех, кто получил кредиты под «зонтичное» поручительство КМСП, много представителей микробизнеса. Это 76% от общего количества банковских кредитов за 2023 год. При этом доля инвесткредитов в 2023 году составила 34% (в 2022-м — 25%).

В топ-5 банков по объемам выданных под «зонтичные» поручительства кредитных средств в прошлом году вошли Сбербанк (99,7 млрд рублей), Альфа-Банк (95,8 млрд), ВТБ (35,7 млрд), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей). При этом максимальный рост показал Альфа-Банк — 62,6 млрд рублей, или +189%.

Ведущими отраслями по увеличению объема привлеченных под «зонтичное» поручительство средств в минувшем году стали общепит и гостиничный бизнес с приростом 145%, административная деятельность — рост на 110%, культура и спорт — рост на 90%. Если брать регионы, то лидирует Москва (72 млрд рублей, +93%), Петербург (23,6 млрд рублей, + 66%), Подмосковье (19,7 млрд, +47%).

Подпишитесь
«Ранний ледоход!»: чем опасны для Туры теплый февраль и ранняя весна
Сегодня, 06:57
«Чуть не заплакала»: тюменцы делятся впечатлениями от концерта Шамана
Сегодня, 04:57
Тюменцам рассказали, как можно получить и потратить маткапитал в 2024 году
Сегодня, 10:16
«Богатые судят бедных?»: тюменки поспорили о количестве детей в семье
Сегодня, 09:55
«Солнечно и пожароопасно»: метеорологи рассказали, какой будет весна 2024 в Тюмени
Сегодня, 01:00
«Откладывать невозможно!»: тюменка рассказала о расходах на жизнь в городе
Вчера, 08:31