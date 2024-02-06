За год субъекты МСП привлекли свыше 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

По-прежнему среди тех, кто получил кредиты под «зонтичное» поручительство КМСП, много представителей микробизнеса. Это 76% от общего количества банковских кредитов за 2023 год. При этом доля инвесткредитов в 2023 году составила 34% (в 2022-м — 25%).