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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Тюмени водитель маршрутки устроил гонки с конкурентом

В Тюмени водитель маршрутки устроил гонки с конкурентом

6 февраля 2024, 10:32
Фото: 1MI
Водитель маршрутного такси в Тюмени привлечен к административной ответственности за грубое нарушение ПДД на улице М. Тореза.

По обстоятельствам происшествия водитель автобуса 42-го маршрута пояснил, что в салоне не было пассажиров, поэтому он решил обогнать конкурирующий маршрутный транспорт, который ехал перед ним и забирал всех пассажиров.

В социальных сетях опубликовали видео с нарушением, после чего сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить нарушителя с использованием дорожных камер и системы «Паутина». В результате нарушителю составили административный материал с назначенным штрафом в размере 5 тысяч рублей, сообщает ГИБДД.

Напомним, что в скором времени в Тюмени будут судить водителя такси, сбившую 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Ребёнок получил серьёзные травмы.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Маршрутка#Алина Петрова
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