В Тюмени водитель маршрутки устроил гонки с конкурентом

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По обстоятельствам происшествия водитель автобуса 42-го маршрута пояснил, что в салоне не было пассажиров, поэтому он решил обогнать конкурирующий маршрутный транспорт, который ехал перед ним и забирал всех пассажиров.
В социальных сетях опубликовали видео с нарушением, после чего сотрудникам Госавтоинспекции удалось выявить нарушителя с использованием дорожных камер и системы «Паутина». В результате нарушителю составили административный материал с назначенным штрафом в размере 5 тысяч рублей, сообщает ГИБДД.
Напомним, что в скором времени в Тюмени будут судить водителя такси, сбившую 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Ребёнок получил серьёзные травмы.