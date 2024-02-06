В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган планируют обсудить экономические отношения

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Он также упомянул, что лидеры России и Турции затронут вопросы, связанные с банковскими переводами, с которыми столкнулись экспортеры. Песков подчеркнул, что Турция является важным торгово-экономическим партнером для России, и все аспекты этих отношений будут на повестке дня встречи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее также сообщал о том, что Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения. Он отметил, что главы двух стран обсудят вопросы газовой сферы, сотрудничество в энергетическом секторе, а также ситуацию в Сирии и Газе. Особое внимание будет уделено «зерновому» вопросу.
Пока неизвестно, когда состоится встреча Путина и Эрдогана. Песков сообщил, что российский президент посетит Турцию, но точные даты визита будут объявлены Кремлем.
Издание Türkiye со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин может посетить Анкару 12 февраля.