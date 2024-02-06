В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган планируют обсудить экономические отношения

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее также сообщал о том, что Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения. Он отметил, что главы двух стран обсудят вопросы газовой сферы, сотрудничество в энергетическом секторе, а также ситуацию в Сирии и Газе. Особое внимание будет уделено «зерновому» вопросу.