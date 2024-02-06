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Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган планируют обсудить экономические отношения

6 февраля 2024, 17:40
В Кремле объявили, что Путин и Эрдоган собираются обсудить вопросы экономического сотрудничества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что на предстоящей встрече стороны планируют обсудить экономические отношения между двумя странами.

Он также упомянул, что лидеры России и Турции затронут вопросы, связанные с банковскими переводами, с которыми столкнулись экспортеры. Песков подчеркнул, что Турция является важным торгово-экономическим партнером для России, и все аспекты этих отношений будут на повестке дня встречи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ранее также сообщал о том, что Путин и Эрдоган обсудят торгово-экономические отношения. Он отметил, что главы двух стран обсудят вопросы газовой сферы, сотрудничество в энергетическом секторе, а также ситуацию в Сирии и Газе. Особое внимание будет уделено «зерновому» вопросу.

Пока неизвестно, когда состоится встреча Путина и Эрдогана. Песков сообщил, что российский президент посетит Турцию, но точные даты визита будут объявлены Кремлем.

Издание Türkiye со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин может посетить Анкару 12 февраля.

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