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Стартовал прием заявок на участие в третьей лаборатории «Ленфильм-дебют»

Стартовал прием заявок на участие в третьей лаборатории «Ленфильм-дебют»

6 февраля 2024, 12:35
В лаборатории «Ленфильм-дебют» объявили о начале приема заявок на участие в третьем сезоне. Участники, которые пройдут отбор успешно, смогут на протяжении года проходить обучение и разрабатывать сценарии своих дебютных полнометражных фильмов при поддержке ведущих кинематографистов России.

По сообщению издания properm.ru, в конкурсе могут принять участие режиссеры-дебютанты (вместе со сценаристом или самостоятельно), имеющие хотя бы одну реализованную работу: короткометражный или документальный фильм. Заявки будут приниматься до 31 марта, а в начале мая организаторами будет объявлен шорт-лист, в который войдут 30 авторов. Окончательный список участников объявят в середине мая.

Обучение в лаборатории будет включать три очных сессии в июне, сентябре и декабре. В рамках этих сессий дебютанты будут принимать участие в семинарах и обсуждениях своих сценариев с ведущими мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». Каждый проект будет иметь своего куратора, с которым авторы будут работать индивидуально.

Завершением лаборатории станет питчинг, на котором участники представят свои проекты экспертам из киноиндустрии — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, а также Министерству культуры. Реализацией одного из проектов займется киностудия «Ленфильм».

Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков отметил, что лаборатория успешно себя показала, поэтому в киностудии решились на проведение третьего сезона. В прошлом сезоне был выбран проект «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой. Киностудия планирует снять этот фильм и представлять заявку на питчинге в Министерстве культуры в 2024 году. Щербаков выразил благодарность Минкультуры России за поддержку этого важного проекта и подчеркнул, что поддержка кинематографистов-дебютантов остается приоритетным направлением «Ленфильма».

Напомним, что участие в лаборатории является бесплатным. Организаторы мероприятия оплатят проезд и проживание участников лаборатории в Санкт-Петербурге на время проведения очных занятий.

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