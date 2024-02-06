Стартовал прием заявок на участие в третьей лаборатории «Ленфильм-дебют»

Обучение в лаборатории будет включать три очных сессии в июне, сентябре и декабре. В рамках этих сессий дебютанты будут принимать участие в семинарах и обсуждениях своих сценариев с ведущими мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». Каждый проект будет иметь своего куратора, с которым авторы будут работать индивидуально.