Стартовал прием заявок на участие в третьей лаборатории «Ленфильм-дебют»

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
По сообщению издания properm.ru, в конкурсе могут принять участие режиссеры-дебютанты (вместе со сценаристом или самостоятельно), имеющие хотя бы одну реализованную работу: короткометражный или документальный фильм. Заявки будут приниматься до 31 марта, а в начале мая организаторами будет объявлен шорт-лист, в который войдут 30 авторов. Окончательный список участников объявят в середине мая.
Обучение в лаборатории будет включать три очных сессии в июне, сентябре и декабре. В рамках этих сессий дебютанты будут принимать участие в семинарах и обсуждениях своих сценариев с ведущими мастерами, лекторами и кураторами на киностудии «Ленфильм». Каждый проект будет иметь своего куратора, с которым авторы будут работать индивидуально.
Завершением лаборатории станет питчинг, на котором участники представят свои проекты экспертам из киноиндустрии — продюсерам, представителям кинокомпаний и фондов поддержки кино, а также Министерству культуры. Реализацией одного из проектов займется киностудия «Ленфильм».
Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков отметил, что лаборатория успешно себя показала, поэтому в киностудии решились на проведение третьего сезона. В прошлом сезоне был выбран проект «Фейерверки днем» режиссера Нины Воловой. Киностудия планирует снять этот фильм и представлять заявку на питчинге в Министерстве культуры в 2024 году. Щербаков выразил благодарность Минкультуры России за поддержку этого важного проекта и подчеркнул, что поддержка кинематографистов-дебютантов остается приоритетным направлением «Ленфильма».
Напомним, что участие в лаборатории является бесплатным. Организаторы мероприятия оплатят проезд и проживание участников лаборатории в Санкт-Петербурге на время проведения очных занятий.