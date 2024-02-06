РЭО: Определен состав жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Отмечается, что также в состав жюри вошли председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Александр Коган, управляющий партнер и совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров, директор Института дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина Лариса Смирнова, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, руководитель арт-парка «Таврида» Мария-Николь Селиванова, руководитель школы Uteens, Universal University Наталья Рогаль, художник и автор ютьюб-канала об искусстве «Арт-Обстрел» Николай Рындин.