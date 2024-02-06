РЭО: Определен состав жюри конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Среди них директор Всероссийского музея декоративного искусства Елена Титова, ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Анна Кислицына, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и художник Медерик Тюрей. Об этом пишет newsnn.ru.
Конкурс «Зеленый квадрат» проводится в целях стимулирования осознанного потребления, раздельного сбора мусора и заботы о природе в целом, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, конкурс, который организовал РЭО в рамках экопросветительской программы, направлен на выявление лучших художников, чьи работы максимально достоверно отражают проблематику, связанную с обращением с отходами и загрязнением окружающей среды.
«Для составления итоговой экспозиции мы обратились за помощью к экспертному жюри, в состав которого вошли представители различных отраслей», — сказал он.
Отмечается, что также в состав жюри вошли председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Александр Коган, управляющий партнер и совладелец галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров, директор Института дизайна РГУ им. А. Н. Косыгина Лариса Смирнова, ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, руководитель арт-парка «Таврида» Мария-Николь Селиванова, руководитель школы Uteens, Universal University Наталья Рогаль, художник и автор ютьюб-канала об искусстве «Арт-Обстрел» Николай Рындин.
На конкурс поступили заявки от 561 художника из РФ, Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана, заявил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.
«Около 50 авторов отправятся со своими работами на образовательную программу академии „Меганом“ арт-кластера „Таврида“ в Крыму, где они создадут новые объекты либо доработают свои эскизы. Далее при участии жюри будет составлена итоговая экспозиция, которая будет направлена на Всемирный фестиваль молодежи», — сообщил Бойко.
На странице конкурса можно более подробнее ознакомиться с его условиями. Партнерами конкурса являются арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи.