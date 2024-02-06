Пластический хирург из Тюмени рассказал, почему женщины уменьшают грудь

Большая и тяжелая грудь может вызывать проблемы не только с самой грудью, но также с позвоночником и шейной зоной. Это может привести к постоянным головным болям. Большая грудь меняет центр тяжести тела, что влияет на позвоночник. И все эти факторы являются основой для многих женщин, чтобы решиться на серьезную и сложную операцию. Кроме того, большая грудь может вызывать застойное состояние в молочных железах, что может быть связано с возникновением онкологических заболеваний.