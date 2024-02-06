Пластический хирург из Тюмени рассказал, почему женщины уменьшают грудь

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Об этой тенденции рассказал пластический хирург Гайк Нерсисян. Он имеет звание кандидата медицинских наук и является членом РОПРЭХ (Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов), пишет «КП-Тюмень».
Современные женщины все чаще обращаются к врачам с запросом на уменьшение груди. По словам доктора из Тюмени, для этого есть несколько причин.
Большая и тяжелая грудь может вызывать проблемы не только с самой грудью, но также с позвоночником и шейной зоной. Это может привести к постоянным головным болям. Большая грудь меняет центр тяжести тела, что влияет на позвоночник. И все эти факторы являются основой для многих женщин, чтобы решиться на серьезную и сложную операцию. Кроме того, большая грудь может вызывать застойное состояние в молочных железах, что может быть связано с возникновением онкологических заболеваний.
Средний возраст пациенток, которые обращаются за уменьшением груди, колеблется от 25 до 65 лет. У молодых женщин большая грудь может быть связана с генетическими заболеваниями, поэтому врачи проводят полное обследование и назначают консультации с другими специалистами. Это позволяет выяснить причину большой груди у молодых девушек, добавил врач. У старших женщин большая грудь может быть результатом родов и набора веса.