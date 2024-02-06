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На Велижанском водозаборе бурят новые артезианские скважины

На Велижанском водозаборе бурят новые артезианские скважины

6 февраля 2024, 11:48
Фото: Росводоканал Тюмень
На Велижанской станции водоподготовки ведутся работы по капитальному ремонту водозаборных скважин. В районе эксплуатации водоносных артезианских источников специалисты развернули две буровые установки.

В минувшем году гидрогеологи обследовали водозаборные скважины в районе Велижанской станции водоподготовки и определили, что шесть из них необходимо перебурить.

«Мы провели геофизические исследования и определили новые водоносные пласты, которые ранее не эксплуатировались. Принцип работы водозаборных скважин останется прежним, но современная фильтровая колонна отличается от аналогов старого образца. Новые фильтры выполнены из прочной нержавеющей проволоки треугольного сечения на перфорированной стальной трубе диаметром 273 мм и эффективнее будут выполнять свои функции», — рассказал заместитель начальника цеха по водоподготовке «Росводоканал Тюмень» Александр Ломов.

Три скважины уже пробурили. Еще три — пробурят в ближайшее время. Водозаборное оборудование заглубили до 100 метров. Каждая новая скважина будет давать городу порядка 70-100 кубометров воды в час.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Росводоканал#Вода#Алина Петрова#Водозабор#Артезианские скважины#Гидрогеология
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