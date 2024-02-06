ФОМС: Процедура ЭКО по ОМС стала доступнее в 2024 году

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Согласно новым нормативам, количество случаев проведения ЭКО увеличилось приблизительно на 3% — с 89 501 до 91 478. Это соответствует показателю «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей», включенного в федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», сообщает rg.ru.
Для бесплатной процедуры ЭКО требуется направление региональной медкомиссии. Порядок его получения установлен Министерством здравоохранения РФ.
Направление выдают только после лечения и необходимых обследований в женских консультациях или центрах планирования семьи, по месту жительства.
Процедура ЭКО предлагается в случаях, когда другие методы лечения бесплодия не приводят к желаемому результату, но при отсутствии противопоказаний. Сообщается, что женщина должна быть способной выносить и родить ребенка. Для тех, кому больше 35 лет, обязательный срок лечения перед ЭКО — не менее 6 месяцев, для женщин младше 35 — 12 месяцев.
Согласно действующим нормативам, возможность получения направления на ЭКО предоставляется не только замужним женщинам, но также одиноким женщинам и парам, проживающим в гражданском браке.
Пациентки имеют право выбирать медицинское учреждение для проведения процедуры из рекомендованного списка. Согласно данным ФОМС, с 2013 года было проведено уже более 700 000 процедур ЭКО в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. В 2023 году — 98 300, что на 7%, а это 6 400 процедур, больше, чем в 2022 году.
Напомним, по указу главы государства 2024 год в России объявлен Годом семьи. Правительство разработало план ключевых мероприятий на этот год, включая охрану здоровья репродуктивного возраста и семей с детьми, что стало одним из важных направлений сформированного кабмином плана.