ФОМС: Процедура ЭКО по ОМС стала доступнее в 2024 году

Процедура ЭКО предлагается в случаях, когда другие методы лечения бесплодия не приводят к желаемому результату, но при отсутствии противопоказаний. Сообщается, что женщина должна быть способной выносить и родить ребенка. Для тех, кому больше 35 лет, обязательный срок лечения перед ЭКО — не менее 6 месяцев, для женщин младше 35 — 12 месяцев.