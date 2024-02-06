Эксперт рассказала, что нельзя говорить на собеседовании

Тухватуллина также рекомендует не говорить фразу «Я не знаю». Это показывает ваше нежелание задуматься над ответом. Если не можете ответить, можно сказать, что в данный момент у вас нет точного ответа, но вы могли бы выразить свою позицию, рассказала она.