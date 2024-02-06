Эксперт рассказала, что нельзя говорить на собеседовании

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Не стоит задавать рекрутеру вопросы о компании, если ответы на них доступны общественности, подчеркнула она в интервью RuNews24.Ru. Это покажет неподготовленность соискателя и нежелание изучить будущее место работы.
Не нужно отвечать на вопросы рекрутера фразой «Это указано в моём резюме», отметила Тухватуллина. Резюме лишь помогает получить приглашение на собеседование, где рекрутеру интересно узнать больше о вас, ваших компетенциях и опыте.
Экспер также рекомендует избегать фразы «Я справлюсь с любой работой, я быстро учусь». Это звучит общеизвестно и непрофессионально. Лучше поясните спектр задач и приведите примеры из прошлого опыта.
Четвертый совет эксперта: не критикуйте прошлое место работы или работодателя. Это может вызвать недоверие у собеседника и дать ему понять, что вы можете отзываться также и о нем.
Тухватуллина также рекомендует не говорить фразу «Я не знаю». Это показывает ваше нежелание задуматься над ответом. Если не можете ответить, можно сказать, что в данный момент у вас нет точного ответа, но вы могли бы выразить свою позицию, рассказала она.
Шестой совет эксперта: не стоит спрашивать в конце интервью, подходите ли вы для компании. Просто поблагодарите за время и ждите ответа.
Тухватуллина советует всегда рассматривать собеседование как самопрезентацию и отвечать на вопросы с позиции рекрутера — какого человека они хотели бы видеть на свободной должности.