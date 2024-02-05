«Все новое, современное»: тюменская райбольница полностью обновила стационар

Posted 5 февраля, 10:12
Published 5 февраля, 10:12
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Капитальный ремонт коснулся отделений хирургии, терапии, эндоскопии и реанимации, а также лаборатории. Пациенты геронтологии и паллиативной помощи также лечатся в обновленных палатах.
«Как же здесь красиво, все новое, современное. В каждой палате свой туалет и душевая. Я раньше таких больниц не встречала. Также очень довольна отношением медицинского персонала, все приятные люди и очень доброжелательные», — поделилась своими впечатлениями одна из пациенток Любовь Солохо.
В свою очередь главврач ОБ №4 Александр Синельников пояснил, что для пациентов сейчас созданы комфортные условия. Палаты стали просторнее и уютнее, отделения укомплектованы новой мебелью и современным медоборудованием.
Напомним, в Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, разработанная по нацпроекту «Здравоохранение», нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья.
По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.
В этом году в рамках регионального проекта было запланировано капитально отремонтировать семь объектов здравоохранения и начать ремонты еще на пяти.