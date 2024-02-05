Врач рассказала, что правильное мытьё рук повышает шанс не заразиться ОРВИ

В интервью NEWS.ru Ненастина акцентировала внимание на том, что руки всегда нужно мыть с мылом. Процесс намыливания не должен быть менее 20 секунд. При этом пена должна быть на всей поверхности ладоней, в том числе между пальцами., а смывать её следует исключительно проточной водой. Оптимальным вариантом будет намыливание по схеме, используемой медиками.