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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Врач рассказала, что правильное мытьё рук повышает шанс не заразиться ОРВИ

5 февраля 2024, 08:12
Эпидемиолог из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ольга Ненастина рассказала, как правильно мыть руки, чтобы убить максимум микробов.

В интервью NEWS.ru Ненастина акцентировала внимание на том, что руки всегда нужно мыть с мылом. Процесс намыливания не должен быть менее 20 секунд. При этом пена должна быть на всей поверхности ладоней, в том числе между пальцами., а смывать её следует исключительно проточной водой. Оптимальным вариантом будет намыливание по схеме, используемой медиками.

Ранее иммунолог Владимир Болибок отметил, что для защиты организма в период всплеска инфекционных заболеваний важно больше гулять. При этом следует избегать переохлаждения, ослабляющего иммунитет.

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