Врач рассказала, что правильное мытьё рук повышает шанс не заразиться ОРВИ

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В интервью NEWS.ru Ненастина акцентировала внимание на том, что руки всегда нужно мыть с мылом. Процесс намыливания не должен быть менее 20 секунд. При этом пена должна быть на всей поверхности ладоней, в том числе между пальцами., а смывать её следует исключительно проточной водой. Оптимальным вариантом будет намыливание по схеме, используемой медиками.
Ранее иммунолог Владимир Болибок отметил, что для защиты организма в период всплеска инфекционных заболеваний важно больше гулять. При этом следует избегать переохлаждения, ослабляющего иммунитет.