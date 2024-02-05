Тюменские работодатели начали чаще обращать внимание на навык работы с ИИ

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Updated Сегодня, 02:26
Под влиянием искусственного интеллекта изменятся и требования к соискателям: так как предприятия планируют внедрить ИИ в свою деятельность, то навык работы с ним перейдет из разряда преимущества в разряд обязательного.
«В целом по России в 2023 году работодатели стали чаще обращать внимание на навык работы с нейросетями в резюме кандидатов. Так ответили 14% респондентов, а 3% уже обращают на это внимание последние несколько лет», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по Уралу Ольга Виноградова «Тюменская область сегодня».
Виноградова отметила, что сейчас искусственный интеллект используется для автоматизации рутинных задач, но в будущем он может стать неотъемлемой частью профессий.
Ранее «Наш город» писал, что сейчас каждый третий тюменец занят поиском новой работы. Почти половина соискателей уверена, что сможет найти новое место работы в ближайшие три месяца.