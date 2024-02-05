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Published Сегодня, 02:24

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Updated Сегодня, 02:26

Тюменские работодатели стали чаще обращать внимание на навык работы с ИИ

Тюменские работодатели начали чаще обращать внимание на навык работы с ИИ

5 февраля 2024, 02:24
Фото: 1MI

Тюменские работодатели стали чаще обращать внимание на навык работы с ИИ

Искусственный интеллект все сильнее влияет на рынок труда. В ближайшие десятилетия навык работы с ним станет обязательным.

Под влиянием искусственного интеллекта изменятся и требования к соискателям: так как предприятия планируют внедрить ИИ в свою деятельность, то навык работы с ним перейдет из разряда преимущества в разряд обязательного.

«В целом по России в 2023 году работодатели стали чаще обращать внимание на навык работы с нейросетями в резюме кандидатов. Так ответили 14% респондентов, а 3% уже обращают на это внимание последние несколько лет», — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по Уралу Ольга Виноградова «Тюменская область сегодня».

Виноградова отметила, что сейчас искусственный интеллект используется для автоматизации рутинных задач, но в будущем он может стать неотъемлемой частью профессий.

Ранее «Наш город» писал, что сейчас каждый третий тюменец занят поиском новой работы. Почти половина соискателей уверена, что сможет найти новое место работы в ближайшие три месяца.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Вакансии#Искусственный интеллект#Любовь Селезнева
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