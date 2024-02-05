Промышленность Тюменской области показала рост объемов производства

По итогам 2023 года промышленное производство в Тюменской области выросло на 9,3 процентов по отношению к предыдущему году. Об этом сообщил глава региона Александр Моор со ссылкой на данные Росстата.

Основной вклад в положительную динамику промышленного производства внесла обрабатывающая промышленность. Рост в этой сфере достиг 13,8 процента к уровню 2022 года. Наибольшие темпы роста в обрабатывающем секторе отмечены в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза и в производстве стройматериалов — в 1,3 раза. Производство прочих готовых изделий увеличилось на 26,7 процента, прочих транспортных средств и оборудования — на 26,6 процента, кокса и нефтепродуктов — на 18,6 процента, пищевых продуктов — на 15,4 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 14,1 процента, химических веществ и химических продуктов — на 13,4 процента. Губернатор отметил, что такие позитивные показатели — это результат системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике. «Сделанная правительством региона ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер», — пояснил Александр Моор. Также глава региона заметил, что Тюменская область продолжает демонстрировать рост экономики. Это значит, что в регионе будут еще создаваться рабочие места, бизнес платить зарплату и налоги, за счет которых развивается социальная сфера. Промышленность является одним из драйверов экономики Тюменской области. Напомним, в регионе планомерно модернизируют индустриальные площадки, реализуют промышленные инициативы и создаются условия, привлекательные для инвесторов. Для тюменских предпринимателей нашли еще одно помещение со льготной арендой Узнать подробнее Читайте также: В Тобольске запущено строительство завода по производству полипропилена Самая низкая инфляция в стране зафиксирована в Тюменской области В Тюменской области число самозанятых превысило 100 тысяч человек