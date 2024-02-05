nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 11:37

Published 5 февраля, 11:37

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Промышленность Тюменской области показала рост объемов производства

Промышленность Тюменской области показала рост объемов производства

5 февраля 2024, 11:37
Фото: 1MI
По итогам 2023 года промышленное производство в Тюменской области выросло на 9,3 процентов по отношению к предыдущему году. Об этом сообщил глава региона Александр Моор со ссылкой на данные Росстата.

Основной вклад в положительную динамику промышленного производства внесла обрабатывающая промышленность. Рост в этой сфере достиг 13,8 процента к уровню 2022 года.

Наибольшие темпы роста в обрабатывающем секторе отмечены в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза и в производстве стройматериалов — в 1,3 раза.

Производство прочих готовых изделий увеличилось на 26,7 процента, прочих транспортных средств и оборудования — на 26,6 процента, кокса и нефтепродуктов — на 18,6 процента, пищевых продуктов — на 15,4 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — на 14,1 процента, химических веществ и химических продуктов — на 13,4 процента.

Губернатор отметил, что такие позитивные показатели — это результат системной работы и правильно расставленных приоритетов в экономике.

«Сделанная правительством региона ставка на внутренних инвесторов оправдалась, поэтому мы не сократим господдержку бизнеса, продолжим развивать нефтегазовый кластер», — пояснил Александр Моор.

Также глава региона заметил, что Тюменская область продолжает демонстрировать рост экономики. Это значит, что в регионе будут еще создаваться рабочие места, бизнес платить зарплату и налоги, за счет которых развивается социальная сфера.

Промышленность является одним из драйверов экономики Тюменской области. Напомним, в регионе планомерно модернизируют индустриальные площадки, реализуют промышленные инициативы и создаются условия, привлекательные для инвесторов.

Для тюменских предпринимателей нашли еще одно помещение со льготной арендой
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тобольске запущено строительство завода по производству полипропиленаСамая низкая инфляция в стране зафиксирована в Тюменской областиВ Тюменской области число самозанятых превысило 100 тысяч человек
«Возвращение немцев»: в Тюмень привезли автомобили производства Volkswagen
29 февраля, 09:26
«Сифилис даже у детей!»: венеролог рассказал жуткие факты о ЗППП в Тюмени
Сегодня, 07:45
«Испытание для сосудов»: график магнитных бурь на март 2024
Сегодня, 05:55
«Где правоохранители?»: тюменский интимный салон открыто рекламирует свои услуги
Сегодня, 07:45
Депутат из Тюмени рассказала, что нельзя дарить женщинам на 8 марта
Сегодня, 04:18
«Он не успел ничего»: в Тюмени простились с бойцом, которого мама искала два года
29 февраля, 08:29