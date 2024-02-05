«Новые люди»: Деньги жильцов уходят на ветер в Тюмени

«В основном это проблема старого фонда. Дома нужно было утеплять вчера. А люди по 20 лет ждут капремонта. Платят за то, что скорее всего никогда не увидят. Дома надо ремонтировать сейчас, а не через 20 лет, когда все затопит и прорвёт. Поэтому надо эту систему менять. Давать льготные кредиты на 30 лет, чтобы дома ремонтировались сейчас. Стоимость в платежке не изменится, зато люди заживут нормально. Ещё одна большая проблема — изношенность сетей. В некоторых регионах она доходит до 80%. Отсюда постоянные аварии. Раньше часто слышал шутку, что зима пришла для коммунальщиков неожиданно. Но теперь никому не до смеха, люди мёрзнут в своих квартирах. Поэтому главным национальным проектом в 2024 году должно стать ЖКХ», — подчеркнул Владислав Даванков.