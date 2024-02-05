Александр Закондырин будет руководить работой центра по экологии Минприроды

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
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Updated Сегодня, 18:03
В конце января в Минприроды одобрили инициативу, связанную со слиянием научных советов двух подведомственных министерству институтов — ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология», а также идею формирования единого научного центра по экологии и природопользованию. Об этом сообщает ТАСС.
ВНИИ «Экология» — старейший институт, который работает в сфере природоохраны и заповедного дела. Учреждение находится на юге Москвы, на территории усадьбы Знаменское-Садки.
Ученому совету объединенных ВНИИ «Экология» и УралНИИ «Экология» предстоит обеспечивать координацию научных исследований во всех сферах деятельности Минприроды. Ожидается, что совет объединит академиков РАН, известных российских ученых, ведущих экспертов из сферы охраны водных ресурсов, сохранения лесов и биоразнообразия, заповедного дела, обращения с отходами и рационального природопользования. На его команду будут возложены обязанности по решению задач стратегического планирования природоохранной и природоресурсной деятельности, по совершенствованию законодательства и международного сотрудничества. По словам министра, научные исследования, ориентированные на решение главных проблем (вода, лес, отходы, биоразнообразие, развитие заповедных территорий, недропользование и геология), в рамках государственных программ и федеральных проектов могут иметь серьезное влияние на деятельность экологической сферы и поэтому требуют внедрения актуальных отечественных разработок, методов и технологий природоохранной деятельности.
Александр Закондырин — российский эколог и общественный деятель, доктор экономических наук, автор ряда научных работ по проблемам устойчивого развития городских агломераций и привлечения наилучших доступных технологий на крупных промышленных предприятиях. Он также является руководителем общественного совета при Минприроды России, входит в коллегию министерства. Имеет ведомственные награды.