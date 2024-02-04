За три месяца работы выставку «Россия» успели осмотреть 6 млн человек

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Именно в этот день гостем форума стал москвич Дмитрий Ершов. Для него и его семьи этот день тоже стал особенным, потому что именно Дмитрий — шестимиллионный посетитель выставки «Россия». Администрация ЯНАО и дирекция выставки-форума поздравили юбилейного гостя и сделали ему подарок — поездку в Салехард на знаменитый северный праздник — День оленевода. Дмитрий отправится туда с семьей — женой Ириной и детьми Егором и Лизой, которые тоже посетили ВДНХ.
Семейство Ершовых пройдет церемонию пересечения Полярного круга, попробует блюда местной кухни, сможет посетить гонки на оленьихих упряжках и показ национальной меховой одежды. Кроме того, Дмитрий, его супруга и дети получат на память сертификаты полярников.
Как сообщает «Российская газета», Ирина Ершова, жена шестимиллионного гостя выставки, рассказала, что считает экспозицию красивой и продуманной. Она поблагодарила организаторов и отметила, что экспозиция очень интересная, а находиться на самой выставке очень приятно.
Не меньше положительных эмоций испытывает руководитель дирекции выставки достижений Наталья Виртуозова. Она отметила, что Дмитрий Ершов с семьей посетили ВДНХ в необычную дату, когда выставка отмечает три месяца со дня открытия. «У нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион» — рассказала Наталья Виртуозова.