За три месяца работы выставку «Россия» успели осмотреть 6 млн человек

Именно в этот день гостем форума стал москвич Дмитрий Ершов. Для него и его семьи этот день тоже стал особенным, потому что именно Дмитрий — шестимиллионный посетитель выставки «Россия». Администрация ЯНАО и дирекция выставки-форума поздравили юбилейного гостя и сделали ему подарок — поездку в Салехард на знаменитый северный праздник — День оленевода. Дмитрий отправится туда с семьей — женой Ириной и детьми Егором и Лизой, которые тоже посетили ВДНХ.