Пермская «дочка» «ЛУКОЙЛа» выступит ответчиком по искам об экологическом ущербе

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
По данным Properm.ru, общая сумма исков по уничтожению почвы превышает 400 млн рублей.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в своем телеграм-канале сообщение о том, что суд поддержал ведомство в деле о возмещении ущерба в результате загрязнения почвы. Речь идет о разливе нефти, который произошел на Харьягинском месторождении в 2020 году. Тогда Правительство РФ поручило Росприроднадзору провести внеплановую проверку. В результате было выявлено повышенное содержание в почве нефтепродуктов. Размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составил 7,3 млн рублей, пишет properm.ru.
Стоит отметить, что ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» не исполнило требований постановления от 2020 года о добровольном возмещении ущерба. Только в конце 2023 года после долгих разбирательств суд вынес решение об удовлетворении требований по иску Росприроднадзора в полном объеме. Ущерб был оплачен компанией «ЛУКОЙЛ-Пермь» 18 января 2024 года.
За ущерб, нанесенный почвам в результате разлива нефти на территории Южно-Хыльчуюского месторождения в Ненецком автономном округе, компания «ЛУКОЙЛ-Коми» выплатила 13,8 млн рублей. Отметим, что данное нарушение Росприроднадзор выявил в 2020 году.
В Properm.ru перечислили иски, поданные в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» с 2022 года, правопреемником по которым становится компания «ЛУКОЙЛ-Пермь».
17 февраля 2022 года в отношении предприятия были зарегистрированы иски за самовольное уничтожение земель лесного фонда на 38,7 млн рублей и на 20,7 млн рублей. В качестве истца выступило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества. В этот же день поступил иск об уничтожении земель на территории ГУ «Усинское лесничество». Размер требований по нему составил 1,2 млн рублей. Кроме этого, в отношении предприятия поступил иск на 4,1 млн рублей 3 мая 2023 года.
Исковое заявление с требованиями о возмещении ущерба на сумму 5,5 млн рублей было зарегистрировано 21 июня 2023 года. Основание — причинение вреда лесам и природным объектам, которые находятся на участке земель государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества.
В марте 2022 года в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» поступило два иска по 1,7 млн рублей, а также иски на 4,3 млн и 4,4 млн рублей. Размер требований по иску от 6 мая 2022 года составил 2,1 млн рублей, по иску от 3 мая 2023 года — 129,4 млн рублей.
В общей сложности за 2022 и 2023 годы в отношении «ЛУКОЙЛ-Коми» было зарегистрировано более двадцати исков о возмещении ущерба, нанесенного лесным почвам деятельностью предприятия. Судебные разбирательства по ним начнутся в 2024 году.