Пермская «дочка» «ЛУКОЙЛа» выступит ответчиком по искам об экологическом ущербе

17 февраля 2022 года в отношении предприятия были зарегистрированы иски за самовольное уничтожение земель лесного фонда на 38,7 млн рублей и на 20,7 млн рублей. В качестве истца выступило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в лице Усинского лесничества. В этот же день поступил иск об уничтожении земель на территории ГУ «Усинское лесничество». Размер требований по нему составил 1,2 млн рублей. Кроме этого, в отношении предприятия поступил иск на 4,1 млн рублей 3 мая 2023 года.