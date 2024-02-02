nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

В Тюменской области охотник прострелил пенсионеру живот

Перепутал с бобром: тюменский нефтяник прострелил пенсионеру живот

2 февраля 2024, 07:46

В Тюменской области охотник прострелил пенсионеру живот

47-летний нефтяник из Тюмени выстрелил в пенсионера из карабина «Сайга-223». В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В день происшествия мужчина оправился в деревню Решетниково на поиск бобровых хаток. Однако вместо бобра охотник выстрелил в 63-летнего пенсионера, оказавшегося поблизости.

Как сообщает Телеграм-канал «Shot», пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости, охотник задержан.

Ранее «Наш город» писал, что тюменского фермера, застрелившего сотрудника ФСБ, освободили в зале суда. Охотник выстрелил в силовика во время охоты.

Тюменца, разгуливающего по городу с оружием в руках, нашли
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тобольске подростки стреляют из игрушечного оружия по машинамУ тюменцев в этом году изъяли более 1.5 тысячи единиц оружияТюменец случайно застрелил своего друга во время охоты
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Охота#Стрельба#Покушение на убийство#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Много заболевших: тюменские школы закрывают на карантин на неделю
Сегодня, 06:09
«Месяц будет жестким»: тюменский астролог предсказала непростой февраль
Сегодня, 07:49
Тест «Отгадай героя»: какие мультфильмы смотрели тюменцы в СССР
Сегодня, 06:37
В доме купца Панкратьева в Тюмени появится винный бар
Сегодня, 04:36
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова жестко раскритиковала тюменцев
Сегодня, 05:01
Прослужил месяц: на СВО под Новый год погиб снайпер из Тюменской области
Сегодня, 04:29