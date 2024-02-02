Перепутал с бобром: тюменский нефтяник прострелил пенсионеру живот

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В день происшествия мужчина оправился в деревню Решетниково на поиск бобровых хаток. Однако вместо бобра охотник выстрелил в 63-летнего пенсионера, оказавшегося поблизости.
Как сообщает Телеграм-канал «Shot», пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости, охотник задержан.
Ранее «Наш город» писал, что тюменского фермера, застрелившего сотрудника ФСБ, освободили в зале суда. Охотник выстрелил в силовика во время охоты.