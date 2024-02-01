В Тюмени установили первые в России автоматы с пельменями

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Вендинговые автоматы собирают в Казани. Две машины уже установили в Тюмени — в гипермаркетах «Лента» на Народной и Мельникайте.
«Принцип работы автомата достаточно прост. В нем хранятся уже готовые замороженные блюда. В морозильной камере они долго остаются свежими и вкусными. Когда покупатель оплачивает блюдо, оно при помощи четырехосевого портального манипулятора перемещается в блок разогрева. После уже горячие пельмени попадают в окно выдачи. Здесь же покупатель может взять вилку и соус», — рассказал «Тюменской линии» генеральный директор компании «Пель-Мени» Семен Фролов.
Готовится блюдо чуть больше двух минут. Автомат вмещает до 80 порций. Если они заканчиваются, приезжает курьер и загружает в автомат новые. Кроме пельменей, в автомате также есть вареники.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские рестораны столкнулись с проблемами из-за роста цен на алкоголь. Владельцам заведений приходится заменять дорогие напитки на более дешевые.