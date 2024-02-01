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Updated Сегодня, 03:18

В Тюмени появились автоматы с пельменями

В Тюмени установили первые в России автоматы с пельменями

1 февраля 2024, 03:16
Фото: 1MI

В Тюмени появились автоматы с пельменями

Тюменцы могут отведать горячих пельменей в двух гипермаркетах. Готовится блюдо всего две минуты.

Вендинговые автоматы собирают в Казани. Две машины уже установили в Тюмени — в гипермаркетах «Лента» на Народной и Мельникайте.

«Принцип работы автомата достаточно прост. В нем хранятся уже готовые замороженные блюда. В морозильной камере они долго остаются свежими и вкусными. Когда покупатель оплачивает блюдо, оно при помощи четырехосевого портального манипулятора перемещается в блок разогрева. После уже горячие пельмени попадают в окно выдачи. Здесь же покупатель может взять вилку и соус», — рассказал «Тюменской линии» генеральный директор компании «Пель-Мени» Семен Фролов.

Готовится блюдо чуть больше двух минут. Автомат вмещает до 80 порций. Если они заканчиваются, приезжает курьер и загружает в автомат новые. Кроме пельменей, в автомате также есть вареники.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские рестораны столкнулись с проблемами из-за роста цен на алкоголь. Владельцам заведений приходится заменять дорогие напитки на более дешевые.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Услуги#Еда#Продукты#Любовь Селезнева
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