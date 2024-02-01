В Тюмени на водителя ассенизаторской машины завели уголовное дело

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
После того, как водитель избавился от ненужного «свидетеля», он проехал дальше в лес и через некоторое время выехал обратно по той же дороге. Дальнейшие его действия неизвестны, однако акт снятия фотоловушки попал в объектив другой камеры, расположенной неподалеку.
За данный поступок гражданин будет отвечать перед законом по уголовной статье — за кражу.
Напомним, что ранее в лесу Тюмени уже поймали водителя ассенизаторской машины, который сливал нечистоты в лес. За два доказанных факта загрязнения ему выписали два штрафа по 5 тысяч рублей каждый.