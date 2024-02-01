В Тюмени на водителя ассенизаторской машины завели уголовное дело

После того, как водитель избавился от ненужного «свидетеля», он проехал дальше в лес и через некоторое время выехал обратно по той же дороге. Дальнейшие его действия неизвестны, однако акт снятия фотоловушки попал в объектив другой камеры, расположенной неподалеку.