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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Тюмени на водителя ассенизатора завели уголовное дело после инцидента в лесу

В Тюмени на водителя ассенизаторской машины завели уголовное дело

1 февраля 2024, 12:20
Фото: 1MI

В Тюмени на водителя ассенизатора завели уголовное дело после инцидента в лесу

Водитель ассенизаторской машины снял с дерева фотоловушку в лесу. Инцидент произошёл в Ишимском районе Тюменской области. Как стало известно, камеру на этом месте установили лесничие для наблюдения за местом, где кто-то регулярно сливал жидкие отходы.

После того, как водитель избавился от ненужного «свидетеля», он проехал дальше в лес и через некоторое время выехал обратно по той же дороге. Дальнейшие его действия неизвестны, однако акт снятия фотоловушки попал в объектив другой камеры, расположенной неподалеку.

За данный поступок гражданин будет отвечать перед законом по уголовной статье — за кражу.

Напомним, что ранее в лесу Тюмени уже поймали водителя ассенизаторской машины, который сливал нечистоты в лес. За два доказанных факта загрязнения ему выписали два штрафа по 5 тысяч рублей каждый.

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#Общество#Лес#Новости тюмени#Загрязнение#Алина Петрова
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