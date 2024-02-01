Психолог раскрыла, какой диагноз могут поставить певцу Шарлоту после экспертизы

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Ранее Шарлота засняли на видео, где он сжигает свой паспорт, оскорбляет власти, пытается покинуть страну и унижает православные символы и флаг РФ. В связи с нехваткой денег он вернулся в Россию, после чего его задержали полицейские, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Психолог Алина Вахитова объяснила, почему проведение экспертизы имеет большое значение и какие проблемы могут быть выявлены у исполнителя. Она подчеркнула, что часто люди осуждают тех, кто делает неправильные поступки, сразу ставя им ярлыки «глупый» или «необразованный». Однако возможно, у таких людей есть психологические проблемы, которые они сами не могут объяснить. Поэтому отправка Шарлота на диагностику является хорошей возможностью для него и других людей.
По мнению специалиста, у певца могут быть признаки биполярного расстройства. Такие подозрения появились сразу после его задержания. В таком случае Шарлоту необходима психологическая помощь, а не наказание.