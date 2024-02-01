Психолог раскрыла, какой диагноз могут поставить певцу Шарлоту после экспертизы

Психолог Алина Вахитова объяснила, почему проведение экспертизы имеет большое значение и какие проблемы могут быть выявлены у исполнителя. Она подчеркнула, что часто люди осуждают тех, кто делает неправильные поступки, сразу ставя им ярлыки «глупый» или «необразованный». Однако возможно, у таких людей есть психологические проблемы, которые они сами не могут объяснить. Поэтому отправка Шарлота на диагностику является хорошей возможностью для него и других людей.