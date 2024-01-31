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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Юрист Желнин: «дачная амнистия» и «гаражная амнистия» упрощают оформление документов

31 января 2024, 14:27
Юрист Дмитрий Желнин предоставил читателям NEWS.ru актуальную для оформления незарегистрированных дачи или гаража информацию. По словам эксперта, в первую очередь речь пойдет о сборе документов, подтверждающих право собственности на объекты.

Как сообщает NEWS.ru, далее по совету юриста необходимо будет отправиться в Росреестр для регистрации права собственности.

По словам Желнина, проще всего оформлять такую документацию, пока действуют «дачная амнистия» и «гаражная амнистия».

Эксперт предупреждает, что в рамках процедуры оформления может потребоваться разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию — в случае, если оно не было получено до этого.

При этом «дачная амнистия» даст возможность упростить процесс регистрации прав на жилые дома, хозпостройки и гаражи на садовых участках, чтобы не пришлось получать разрешение на строительство. «Гаражная амнистия» задает аналогичный порядок упрощенной процедуры регистрации прав на гаражи и машино-места. Пока действуют такие реформы, от гражданина требуется только подать в Росреестр заявление и техпаспорт объекта, составленный кадастровым инженером.

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