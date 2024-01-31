Юрист Желнин: «дачная амнистия» и «гаражная амнистия» упрощают оформление документов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Как сообщает NEWS.ru, далее по совету юриста необходимо будет отправиться в Росреестр для регистрации права собственности.
По словам Желнина, проще всего оформлять такую документацию, пока действуют «дачная амнистия» и «гаражная амнистия».
Эксперт предупреждает, что в рамках процедуры оформления может потребоваться разрешение на строительство или ввод объекта в эксплуатацию — в случае, если оно не было получено до этого.
При этом «дачная амнистия» даст возможность упростить процесс регистрации прав на жилые дома, хозпостройки и гаражи на садовых участках, чтобы не пришлось получать разрешение на строительство. «Гаражная амнистия» задает аналогичный порядок упрощенной процедуры регистрации прав на гаражи и машино-места. Пока действуют такие реформы, от гражданина требуется только подать в Росреестр заявление и техпаспорт объекта, составленный кадастровым инженером.