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Тюменского фермера, застрелившего сотрудника ФСБ, освободили в зале суда

Тюменского фермера, застрелившего сотрудника ФСБ, освободили в зале суда

31 января 2024, 18:18
Фото: 1MI
В Тюмени состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении фермера Александра Сысоева, который обвинялся в убийстве сотрудника ФСБ.

Трагедия произошла в начале декабря 2022 года у села Бухтал в Нижнетавдинском районе. Во время охоты подсудимый выстрелил в спину силовика. Мужчину госпитализировали, но несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Через сутки он скончался.

На судебном слушании выяснилось, что Сысоев застрелил сотрудника ФСБ случайно, поэтому с него сняли обвинения в убийстве и осудили по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, сообщает 72.RU. Суд приговорил фермера к 1 году и 11 месяцам колонии, но после оглашения приговора тюменца освободили из-под стражи, так как фактически он уже отсидел в следственном изоляторе больше года.

Также Сысоеву суд назначил компенсировать материальный ущерб семье убитого.

По словам сестры фермера — Ирины, в тот день ее брат искал сбежавших кабанов. В какой-то момент ему показалось, что он заметил вепрей и взял одного из них на прицел. Ружье было с тепловизором, поэтому тюменец выстрелил в пятно, но, как оказалось, попал он не в животное, а в человека.
Сотрудник ФСБ оказался в фермерских угодьях случайно. Сюда он забрел вместе с другими охотниками в поисках кабаньих следов. Женщина утверждает, ее брат сначала подумал, что убитый стал жертвой разборок, а его хотят подставить. Но после того, как он осознал все случившееся, впал в депрессию, отказываясь общаться даже с близкими.

«Он говорит, я человека убил, как так я мог сделать? Он вообще очень сожалеет, с состраданием говорит о потерпевшем, извиняется очень сильно», — рассказала изданию сестра Сысоева.

Ирина думает, что родственники погибшего понимают, что ее брат убил их близкого не предумышленно, поэтому они не будут обжаловать решение суда.

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