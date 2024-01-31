Тюменского фермера, застрелившего сотрудника ФСБ, освободили в зале суда

По словам сестры фермера — Ирины, в тот день ее брат искал сбежавших кабанов. В какой-то момент ему показалось, что он заметил вепрей и взял одного из них на прицел. Ружье было с тепловизором, поэтому тюменец выстрелил в пятно, но, как оказалось, попал он не в животное, а в человека.

Сотрудник ФСБ оказался в фермерских угодьях случайно. Сюда он забрел вместе с другими охотниками в поисках кабаньих следов. Женщина утверждает, ее брат сначала подумал, что убитый стал жертвой разборок, а его хотят подставить. Но после того, как он осознал все случившееся, впал в депрессию, отказываясь общаться даже с близкими.