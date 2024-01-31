РЭО представил шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Художников, попавших в шорт-лист, ждут в Крыму для участия в образовательной программе на базе арт-кластера «Таврида». Об этом пишет Newsnn.ru.
«Мы получили 561 заявку на конкурс „Зеленый квадрат“, из них было отобрано 53 эскиза и фотографии готовых работ. Большинство работ сделаны с применением вторсырья и различных отходов, включая разбитую посуду, старую электронику, упаковку тетрапак и, конечно, пластик», — поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что работы участников конкурса были посвящены таким злободневным вопросам, как перспективы экономики замкнутого цикла, охрана природы, защита животных.
Теперь авторам проектов предстоит представить свои идеи в образовательной программе академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму, участники которой будут создавать новые объекты и дорабатывать уже имеющиеся концепты.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что основная проблематика произведений конкурсантов охватывает проблемы загрязнения водоемов пластиком и воздуха вредными выбросами, вопросы переработки различных видов отходов и даже мусор в космосе. Он высоко отозвался о творческом подходе авторов к созданию арт-объектов, признав этот фактор свидетельством того, что искусство является эффективным инструментом популяризации идей осознанного потребления и экологии.
По итогам «Тавриды» компетентное жюри представит итоговую экспозицию работ. Также участникам будет предложено продемонстрировать свои работы на различных площадках при поддержке РЭО.
Ознакомиться с шорт-листом можно на сайте конкурса.
Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — круглогодичный образовательный центр для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, открытый в Крыму в бухте Капсель.