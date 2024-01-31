РЭО представил шорт-лист конкурса «Зеленый квадрат»

«Мы получили 561 заявку на конкурс „Зеленый квадрат“, из них было отобрано 53 эскиза и фотографии готовых работ. Большинство работ сделаны с применением вторсырья и различных отходов, включая разбитую посуду, старую электронику, упаковку тетрапак и, конечно, пластик», — поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что работы участников конкурса были посвящены таким злободневным вопросам, как перспективы экономики замкнутого цикла, охрана природы, защита животных.