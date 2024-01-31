Дмитрий Артюхов рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей на Ямале

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Накануне губернатор Дмитрий Артюхов вместе с министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым открыли Год семьи и Год детства на Ямале.
Глава округа озвучил новые меры поддержки. Так, для ребят из многодетных семей проезд в общественном транспорте станет бесплатным по карте «Морошка».
Компенсируем многодетным семьям часть стоимости услуг управляющих компаний. Вместе с действующей льготой на оплату коммунальных счетов это заметно сэкономит семейный бюджет. Родители просили еще больше объектов для учебы детей, занятий творчеством и спортом. Строили, строим и будем строить. По всему региону проектируем и возводим около ста зданий, — отметил Дмитрий Артюхов.
Он поблагодарил Алексея Чекункова за внимание к теме «Арктической ипотеки». В ближайшее время вопрос ограничений по стоимости квадратного метра, установленной Министерством строительства, решится. Тема находится на особом контроле.
Алексей Олегович метко сказал, что семья — опора Крайнего Севера и фундамент общества. Президент закрепил поддержку семей с детьми на самом высоком уровне. У нас в регионе уже многое для этого сделано. Останавливаться не планируем, — резюмировал губернатор ЯНАО.