За год в Тюменской области родились более 17 тысяч детей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
По данным ЗАГС Тюменской области, в основном мамами становились женщины 30-34 лет, отцами — мужчины 31-35 лет.
Как и в 2022 году, в 2023 чаще всего рождались мальчики — 9210 детей, девочек родилось 8460. В прошлом году родилось 185 двойняшек, что на 29 меньше, по сравнению с 2022 годом.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские врачи спасли двойняшек с аномально низким весом. Дети родились раньше срока из-за инфекции у мамы.