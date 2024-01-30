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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В 2023 году в Тюменской области родились более 17 тысяч детей

За год в Тюменской области родились более 17 тысяч детей

30 января 2024, 04:04
Фото: 1MI

В 2023 году в Тюменской области родились более 17 тысяч детей

За период с января по декабрь 2023 года отделы ЗАГС зарегистрировали рождение 17 670 детей. В том числе — пять тройняшек.
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Дети

По данным ЗАГС Тюменской области, в основном мамами становились женщины 30-34 лет, отцами — мужчины 31-35 лет.

Как и в 2022 году, в 2023 чаще всего рождались мальчики — 9210 детей, девочек родилось 8460. В прошлом году родилось 185 двойняшек, что на 29 меньше, по сравнению с 2022 годом.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские врачи спасли двойняшек с аномально низким весом. Дети родились раньше срока из-за инфекции у мамы.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Родители#Рождаемость#Младенцы#Роды#Любовь Селезнева
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