nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Федеральный застройщик ПИК может покинуть рынок Тюмени

С тюменского рынка может уйти крупный федеральный застройщик

30 января 2024, 04:02
Фото: 1MI

Федеральный застройщик ПИК может покинуть рынок Тюмени

Крупный федеральный застройщик, компания «ПИК», может приостановить работу в Тюмени по возведению ЖК «Озерный парк». Жителям нового жилого комплекса уже сообщили, что восьмой дом на Полевой станет последним.

Изначально предполагалось, что «ПИК» построит 13 многоэтажных домов.

«Корпуса в проекте больше строиться не будут. Но будет построен детский сад. На данный момент сроки реализации проекта отсутствуют. Строительство школы не планировалось», — сообщили в службе поддержки жителям ЖК «Озерный парк».

В администрации Тюмени между тем отметили, что строительство школы и детского сада в районе улицы Комбинатская включено в перспективный план строительства и реконструкции объектов образования на 2023–2030 годы. И проектной документацией данных объектов занимается застройщик ЖК «Озерный парк».

«Подготовку проектной документации по строительству школы и детского сада на ул. Комбинатская осуществляет застройщик ЖК „Озерный парк“. Возможность строительства образовательных учреждений в указанном районе будет рассмотрена правительством Тюменской области после передачи проектной документации в государственную собственность и исполнения ранее взятых обязательств по строительству социально значимых объектов на территории города Тюмени», — пояснили в мэрии 72.RU.

Отметим, что ранее в Главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что ЖК «Озерный парк» в Тюмени будет достроен к 2034 году. По проекту в новом ЖК должны появиться многоуровневая парковка, школа и детсад.

Ранее главное управление строительство Тюменской области в рамках профильного конкурса рассказывало, что окончание строительства ЖК «Озерный парк» намечено на 2032 г. Предполагалось, что на улице Полевой, кроме 13 домов, появятся школа, сад и многоуровневый паркинг.

ООО «СЗ ПИК-Тура, региональный представитель работает группы компаний „ПИК“ в Тюмени, работает на региональном рынке с 5 февраля 2018 года. Согласно открытым данным, по итогам 2022 года выручка компании увеличилась на 257% и достигла 331 миллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 59%. Однако СЗ все равно претерпел убыток в размере 66,5 миллионов рублей.

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 11 судебных дел с участием ООО «СЗ „ПИК-Тура“». В десяти из них компания выступила в роли ответчика. Общая сумма исковых требований к СЗ составила около 1,8 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года одобрение госэкпертизы получил проект строительства нового жилого комплекса по улице Ставропольской. Там возведут два 23-этажных и 14-этажных дома. Новые дома расположатся на месте рынка Червишеввский.

Читайте также:
Тюменские рестораны столкнулись с проблемами из-за роста цен на алкогольВ Тюмени сегодня потеплеет до -8«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дома
Подпишитесь
«Опаснее COVID-19»: вирусная инфекция атаковала жителей Тюменской области
Вчера, 07:09
«Поведется даже самый умный»: как мошенники обманывают жителей Тюменской области?
Вчера, 07:50
Третий случай за месяц: тюменец вернулся с СВО и едва не утонул в яме с кипятком
Вчера, 09:01
На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение
Вчера, 04:48
Штормовое предупреждение: сильная изморозь и ветер ожидаются в Тюмени
Вчера, 11:15
«Ваша жизнь — это цветочки!»: боец СВО запретил тюменцам жаловаться на жизнь
Вчера, 08:19