С тюменского рынка может уйти крупный федеральный застройщик

ООО «СЗ ПИК-Тура, региональный представитель работает группы компаний „ПИК“ в Тюмени, работает на региональном рынке с 5 февраля 2018 года. Согласно открытым данным, по итогам 2022 года выручка компании увеличилась на 257% и достигла 331 миллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 59%. Однако СЗ все равно претерпел убыток в размере 66,5 миллионов рублей.