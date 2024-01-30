С тюменского рынка может уйти крупный федеральный застройщик

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Изначально предполагалось, что «ПИК» построит 13 многоэтажных домов.
«Корпуса в проекте больше строиться не будут. Но будет построен детский сад. На данный момент сроки реализации проекта отсутствуют. Строительство школы не планировалось», — сообщили в службе поддержки жителям ЖК «Озерный парк».
В администрации Тюмени между тем отметили, что строительство школы и детского сада в районе улицы Комбинатская включено в перспективный план строительства и реконструкции объектов образования на 2023–2030 годы. И проектной документацией данных объектов занимается застройщик ЖК «Озерный парк».
«Подготовку проектной документации по строительству школы и детского сада на ул. Комбинатская осуществляет застройщик ЖК „Озерный парк“. Возможность строительства образовательных учреждений в указанном районе будет рассмотрена правительством Тюменской области после передачи проектной документации в государственную собственность и исполнения ранее взятых обязательств по строительству социально значимых объектов на территории города Тюмени», — пояснили в мэрии 72.RU.
Отметим, что ранее в Главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что ЖК «Озерный парк» в Тюмени будет достроен к 2034 году. По проекту в новом ЖК должны появиться многоуровневая парковка, школа и детсад.
Ранее главное управление строительство Тюменской области в рамках профильного конкурса рассказывало, что окончание строительства ЖК «Озерный парк» намечено на 2032 г. Предполагалось, что на улице Полевой, кроме 13 домов, появятся школа, сад и многоуровневый паркинг.
ООО «СЗ ПИК-Тура, региональный представитель работает группы компаний „ПИК“ в Тюмени, работает на региональном рынке с 5 февраля 2018 года. Согласно открытым данным, по итогам 2022 года выручка компании увеличилась на 257% и достигла 331 миллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 59%. Однако СЗ все равно претерпел убыток в размере 66,5 миллионов рублей.
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 11 судебных дел с участием ООО «СЗ „ПИК-Тура“». В десяти из них компания выступила в роли ответчика. Общая сумма исковых требований к СЗ составила около 1,8 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в январе этого года одобрение госэкпертизы получил проект строительства нового жилого комплекса по улице Ставропольской. Там возведут два 23-этажных и 14-этажных дома. Новые дома расположатся на месте рынка Червишеввский.