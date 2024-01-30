На строительство школы в Ямальском-1 потратят более 2 миллиардов рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2027 году построят новые школы и детские сады в ЖК «Ново-Комарово» и в районе улицы Кармацкого (ЖК «Айвазовский» и ЖК «Ария»). В настоящее время введутся работы по разработке проектной документации по строительству объектов.