На строительство школы в Ямальском-1 потратят более 2 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
На возведение образовательного учреждения выделено 2 миллиарда 141 миллион рублей. В документах указано, что подрядной организации предстоит провести инженерные изыскания на земельном участке площадью 27,8 тысяч квадратных метров, откорректировать аналоговую проектную документацию (за основу будет взята проектная документация по строительству школы в поселке Мелиораторов) и построит новую школу.
Работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий должны быть выполнены в срок до 26 августа 2024 года, возведение школы необходимо закончить к концу июня 2026 года.
Заявки на участие будут принимать до 14 февраля 2024 года, итоги закупки подведут 19 февраля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2027 году построят новые школы и детские сады в ЖК «Ново-Комарово» и в районе улицы Кармацкого (ЖК «Айвазовский» и ЖК «Ария»). В настоящее время введутся работы по разработке проектной документации по строительству объектов.