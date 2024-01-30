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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

В тюменском микрорайоне построят новую школу за 2,1 млрд рублей

На строительство школы в Ямальском-1 потратят более 2 миллиардов рублей

30 января 2024, 05:04
Фото: 1MI

В тюменском микрорайоне построят новую школу за 2,1 млрд рублей

Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации которая займется работами по подготовке проектной документации и строительству школы на 1200 учебных мест в микрорайоне Ямальский-1. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

На возведение образовательного учреждения выделено 2 миллиарда 141 миллион рублей. В документах указано, что подрядной организации предстоит провести инженерные изыскания на земельном участке площадью 27,8 тысяч квадратных метров, откорректировать аналоговую проектную документацию (за основу будет взята проектная документация по строительству школы в поселке Мелиораторов) и построит новую школу.

Работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий должны быть выполнены в срок до 26 августа 2024 года, возведение школы необходимо закончить к концу июня 2026 года.

Заявки на участие будут принимать до 14 февраля 2024 года, итоги закупки подведут 19 февраля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2027 году построят новые школы и детские сады в ЖК «Ново-Комарово» и в районе улицы Кармацкого (ЖК «Айвазовский» и ЖК «Ария»). В настоящее время введутся работы по разработке проектной документации по строительству объектов.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Ямальский микрорайон
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