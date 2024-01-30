Дедлайн — три месяца: каждый третий тюменец активно ищет работу

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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31% соискателей рассматривает предложения работодателей, но при этом почти каждый третий — 30%, находится в активном поиске работы. 13% опрошенных не ищут другие варианты и всего лишь 1% недавно нашел новую работу.
Активнее всех размещают резюме строители, рабочий, производственный и обслуживающий персонал, представители сферы продаж, в том числе и менеджеры, администраторы, водители, инженеры-конструкторы, бухгалтеры и экономисты.
«В прошлом году многие компании вернулись к активному найму сотрудников. Особенно это заметно в сферах с массовым и рабочим персоналом: таких вакансий стало в разы больше. При этом рынок не может удовлетворить потребность работодателей в кадрах. Так, например, мы видим, что в розничной торговле на одну вакансию приходится 2,1 резюме, в автобизнесе — 2,3 резюме, по рабочим специальностям — 2,8 резюме. Сейчас именно в этих сферах проще всего трудоустроиться из-за низкой конкуренции», — поделилась директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.
75% соискателей из Тюменской области хотели бы выйти на полный день, по 21% предпочитают гибридный формат и сменный график, 19% рассматривают удаленную работу и 11% — работу вахтой.
48% респондентов считают, что найдут работу в течение трех месяцев, 44% относятся этой перспективе скептически, остальные же затруднились ответить.
66% тюменцев отметили, что с их профессией трудной найти работу. В основном, так считают представители сферы искусства и развлечений, маркетологи и высший менеджмент. В обратном уверены сотрудники сфер туризма, ресторанов, розничной торговли и строительства.
Ранее «Наш город» рассказал, каким вакансиям тюменцы отдают предпочтение. Аналитики отметили, что все больше людей обращают внимание на «удаленку».