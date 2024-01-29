В Тюменской области осудят торговца водительскими правами, скрывавшегося 4 года

Напомним, что за продажу водительских прав на 4,5 года был также осужден бывший начальник Госавтоинспекции по Тюменской области Александр Селюнин. Кроме реального срока, полицейского суд звания полковника и запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 4 лет. В прошлом году стало известно, что Александр Селюнин в колонии заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.