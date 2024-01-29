В Тюменской области осудят торговца водительскими правами, скрывавшегося 4 года

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
По версии следствия, обвиняемый в составе организованной группы, в которую входили сотрудник ГИБДД, руководство и работники автошкол, а также другие должностные лица, обеспечивал выдачу водительских удостоверений за взятки. Права они продавали без обязательного прохождения профессионального обучения, медицинского освидетельствования и фактической сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.
С 2019 года обвиняемый c 2019 года скрывался от органов предварительного следствия, объявлялся в розыск, в том числе межгосударственный.
«В 2023 году заместителем Генпрокурора России Сергеем Зайцевым в связи с ненадлежащим розыском данного лица внесено требование начальнику УМВД России по Тюменской области, через месяц после прокурорского вмешательства его местонахождение установлено и он задержан», — пояснили в ведомстве.
Делом на тюменца занимались сотрудники Следкома в Екатеринбурге. После вручения обвиняемому обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Тобольский городской суд Тюменской области.
В 2021 году в Тобольске были осуждены за торговлю водительскими правами: начальник ГИБДД по Тобольску Умарасхаб Асхабов, инспектор Николай Кислицын и экс-директор автошколы ВОА Тимур Набиев. Полицейских обвиняли в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, а Набиева — в мошенничестве и подделке документов.
В этом же году за аналогичные преступление сроки (от 6 до 12 лет) получили капитаны полиции Сергей Турта, Рамазан Юлдашев и экс-сотрудники тобольских автошкол Светлана Федорова, Елена Сергеенко и Дамир Сулейманов. Все они обвинялись по 16 эпизодам получения взяток в составе организованной группы и подлогов.
Напомним, что за продажу водительских прав на 4,5 года был также осужден бывший начальник Госавтоинспекции по Тюменской области Александр Селюнин. Кроме реального срока, полицейского суд звания полковника и запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 4 лет. В прошлом году стало известно, что Александр Селюнин в колонии заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.