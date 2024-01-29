Тюменские санатории вошли в список лучших в России

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в «десятку» попали Краснодарский край — 1.3 миллиона человек, Ставропольский край — 826 тысяч, Крым — 503 тысячи, Московская область — 353 тысячи, Башкортостан — 243 тысячи, Алтайский край — 204 тысячи, Татарстан — 189 тысяч, Челябинская область — 177 тысяч, Тюменская область — 160 тысяч и Пермский край — 151 тысяча.
Самый высокий рост числа отдохнувших в 2023 году отмечен в Тюменской области и в Ставрополье. В основном, люди отдавали предпочтение путевкам со средней стоимостью — от 2 до 2.5 тысяч рублей в сутки.
Самыми популярными тюменскими здравницами стали «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Туда люди отправлялись лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские бизнесмены массово скупают медицинские центры. В 2023 году спрос на них вырос на 108%.