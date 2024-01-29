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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Число отдохнувших в санаториях Тюменской области выросло на 22%

Тюменские санатории вошли в список лучших в России

29 января 2024, 04:26
Фото: 1MI

Число отдохнувших в санаториях Тюменской области выросло на 22%

В 2023 году в тюменских здравницах отдохнули 160 тысяч человек. Это на 22% больше, по сравнению с 2022 годом.
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Отдых

По данным портала бронирования Санатории-России.рф, в «десятку» попали Краснодарский край — 1.3 миллиона человек, Ставропольский край — 826 тысяч, Крым — 503 тысячи, Московская область — 353 тысячи, Башкортостан — 243 тысячи, Алтайский край — 204 тысячи, Татарстан — 189 тысяч, Челябинская область — 177 тысяч, Тюменская область — 160 тысяч и Пермский край — 151 тысяча.

Самый высокий рост числа отдохнувших в 2023 году отмечен в Тюменской области и в Ставрополье. В основном, люди отдавали предпочтение путевкам со средней стоимостью — от 2 до 2.5 тысяч рублей в сутки.

Самыми популярными тюменскими здравницами стали «Ласточка», «Сибирь» и «Красная гвоздика». Туда люди отправлялись лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и нервной системы.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские бизнесмены массово скупают медицинские центры. В 2023 году спрос на них вырос на 108%.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Здоровье#Лечение#Санатории#Любовь Селезнева
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