Скоро Белые медведи СУЭНКО отправятся в берлогу

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Мишки радовали горожан и гостей города с начала зимы и скоро отправятся в «берлогу». Предлагаем продлить себе новогоднее настроение и навестить мишек перед отъездом.
Дата отъезда медвежьей семьи из Тюмени — 6 февраля, из Тобольска — 7 февраля, из Кургана — 9 февраля.
Всю зиму в социальных сетях появлялись селфи с Белыми медведями. Кто-то передавал атмосферу семейного уюта, кто-то изображал эмоджи, кто-то удивлял неординарными задумками. Победители получили «медвежьи» подарки.
Конкурс «Селфи с Белыми медведями» продлится еще неделю и у каждого есть возможность принять в нем участие.
Сделайте оригинальное селфи с любым из медведей, отправьте в группу СУЭНКО Вконтакте, с обязательными #медведисуэнко #медведисуэнко2023 #селфисмедведями. Победителя выбирают каждую неделю открытым голосованием.