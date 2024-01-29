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Updated Сегодня, 05:22

Скоро Белые медведи СУЭНКО отправятся в берлогу

Скоро Белые медведи СУЭНКО отправятся в берлогу

29 января 2024, 05:20
Фото: СУЭНКО
Этой зимой Белых медведей СУЭНКО стало четырнадцать. В Курган приехал 9-метровый папа Михайло Потапыч — родной брат тюменской медведицы Матильды Потаповны. Он разместился рядом с семьей у областной филармонии. В Тобольске медведи собрались на Красной площади, в Тюмени — на Цветном бульваре.

Мишки радовали горожан и гостей города с начала зимы и скоро отправятся в «берлогу». Предлагаем продлить себе новогоднее настроение и навестить мишек перед отъездом.

Дата отъезда медвежьей семьи из Тюмени — 6 февраля, из Тобольска — 7 февраля, из Кургана — 9 февраля.

Всю зиму в социальных сетях появлялись селфи с Белыми медведями. Кто-то передавал атмосферу семейного уюта, кто-то изображал эмоджи, кто-то удивлял неординарными задумками. Победители получили «медвежьи» подарки.

Фото: СУЭНКО

Конкурс «Селфи с Белыми медведями» продлится еще неделю и у каждого есть возможность принять в нем участие.

Сделайте оригинальное селфи с любым из медведей, отправьте в группу СУЭНКО Вконтакте, с обязательными #медведисуэнко #медведисуэнко2023 #селфисмедведями. Победителя выбирают каждую неделю открытым голосованием.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурсы#Новости тюмени#Медведи#СУЭНКО#Фотография#Фотоконкурсы#Любовь Селезнева
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