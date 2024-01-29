Скоро Белые медведи СУЭНКО отправятся в берлогу

Этой зимой Белых медведей СУЭНКО стало четырнадцать. В Курган приехал 9-метровый папа Михайло Потапыч — родной брат тюменской медведицы Матильды Потаповны. Он разместился рядом с семьей у областной филармонии. В Тобольске медведи собрались на Красной площади, в Тюмени — на Цветном бульваре.

Мишки радовали горожан и гостей города с начала зимы и скоро отправятся в «берлогу». Предлагаем продлить себе новогоднее настроение и навестить мишек перед отъездом. Дата отъезда медвежьей семьи из Тюмени — 6 февраля, из Тобольска — 7 февраля, из Кургана — 9 февраля. Всю зиму в социальных сетях появлялись селфи с Белыми медведями. Кто-то передавал атмосферу семейного уюта, кто-то изображал эмоджи, кто-то удивлял неординарными задумками. Победители получили «медвежьи» подарки. Фото: СУЭНКО Конкурс «Селфи с Белыми медведями» продлится еще неделю и у каждого есть возможность принять в нем участие. Сделайте оригинальное селфи с любым из медведей, отправьте в группу СУЭНКО Вконтакте, с обязательными #медведисуэнко #медведисуэнко2023 #селфисмедведями. Победителя выбирают каждую неделю открытым голосованием. Читайте также: В Тюмени изменили расписание двух маршруток На меньшее не согласны: тюменцы рассказали, каким вакансиям отдают предпочтение Диетолог перечислила тюменцам восемь «суперпродуктов», способных помешать похудению