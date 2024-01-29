РЭО сообщил о приеме 561 заявки на участие в конкурсе арт-объектов «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Как сообщает 56orb.ru, темой для создания арт-объектов выступают бережное отношение к природе и переработка твердых коммунальных отходов. Участникам необходимо было отправить в качестве заявки эскизы и фотографии готовых работ.
«Конкурс „Зеленый квадрат“ был запущен в конце декабря 2023 года. За это время мы приняли 561 заявку с арт-объектами. Среди них как концепции, так и презентации с уже готовыми работами. Конкурс является международным, есть заявки из соседних стран — Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Цель конкурса — привлечь внимание к нашей отрасли, формированию экономики замкнутого цикла и, конечно, популяризовать экопривычки среди как можно большего количества людей», — рассказал о первых достижениях и дальнейших планах такой экоинициативы Денис Буцаев, возглавляющий ППК «РЭО».
Жюри в рамках конкурсного отбора отберет 50 наиболее достойных работ, авторы которых смогут приобщиться к образовательной программе академии «Меганом» крымского арт-кластера «Таврида». Финалистам предстоит создать новые объекты и доработать собственные концепты.
Согласно комментарию PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, на «Тавриде» у вышедших в финал конкурсантов появится возможность получить полезный опыт от работы с кураторами, завести новые связи в творческом комьюнити. В итоге ряд готовых арт-объектов передадут сочинскому Всемирному фестивалю молодежи. А остальные будут представлены на других площадках РФ. Пока организаторы конкурса готовят шорт-лист, который презентуют в скором времени.
Статус партнеров конкурса получили арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи. Фестиваль будет проходить согласно указу российского президента, он должен принять 20 тысяч участников из России и других стран.