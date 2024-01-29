РЭО сообщил о приеме 561 заявки на участие в конкурсе арт-объектов «Зеленый квадрат»

«Конкурс „Зеленый квадрат“ был запущен в конце декабря 2023 года. За это время мы приняли 561 заявку с арт-объектами. Среди них как концепции, так и презентации с уже готовыми работами. Конкурс является международным, есть заявки из соседних стран — Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Цель конкурса — привлечь внимание к нашей отрасли, формированию экономики замкнутого цикла и, конечно, популяризовать экопривычки среди как можно большего количества людей», — рассказал о первых достижениях и дальнейших планах такой экоинициативы Денис Буцаев, возглавляющий ППК «РЭО».