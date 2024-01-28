Порядка 123 тысяч гостей посетили День энергетики на выставке-форуме «Россия»

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
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Updated Сегодня, 16:11
Согласно заявлению Александра Новака, зампредседателя российского правительства, сфера энергетики имеет для страны большую значимость, сообщает gorod55.ru. При этом общественность также демонстрирует к ней живой интерес. Он отметил, что День энергетики на международной выставке-форуме «Россия» посетили как отраслевые специалисты, так и молодежь, интересующаяся достижениями Российской Федерации в этой сфере. «Обширная мультиформатная программа привлекла большое внимание гостей и участников выставки-форума», — подытожил Новак.
Отраслевой день открыл министр энергетики России Николай Шульгинов. Он вручил представителям ТЭК государственные и ведомственные награды за вклад в развитие отрасли. На церемонии открытия Дня энергетики были запущены энергоблоки Гусиноозерской, Костромской и Пермской ГРЭС. После модернизации их общая мощность достигает 1390 МВт. Глава министерства по ВКС дал команду на пуск энергоблоков.
В ходе пленарной сессии «ТЭК России: новые возможности для развития», ставшей главным событием деловой программы Дня энергетики, Александр Новак и эксперты отрасли провели обсуждение нескольких острых вопросов в открытом формате. В ходе дискуссии были затронуты ключевые направления развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации, последние достижения, а также возможности модернизации каждой из отраслей ТЭК.
Посетителям выставки-форума в рамках Дня энергетики были представлены спортивно-зрелищная, культурная и гастрономическая программы. В частности, состоялся фестиваль энергии и спорта «Заряжай», участниками которого стали именитые спортсмены. День энергетики завершил праздничный концерт. Участие в нем приняли все гости площадки.
В роли оператора мероприятий Дня энергетики выступил Фонд Росконгресс.