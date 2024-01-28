Порядка 123 тысяч гостей посетили День энергетики на выставке-форуме «Россия»

Согласно заявлению Александра Новака, зампредседателя российского правительства, сфера энергетики имеет для страны большую значимость, сообщает gorod55.ru. При этом общественность также демонстрирует к ней живой интерес. Он отметил, что День энергетики на международной выставке-форуме «Россия» посетили как отраслевые специалисты, так и молодежь, интересующаяся достижениями Российской Федерации в этой сфере. «Обширная мультиформатная программа привлекла большое внимание гостей и участников выставки-форума», — подытожил Новак.