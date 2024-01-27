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Posted 27 января, 16:31

Published 27 января, 16:31

Modified 11 января, 16:31

Updated 11 января, 16:31

Российский экологический оператор объявил партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Российский экологический оператор объявил партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

27 января 2024, 16:31
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) проинформировал, что поддержку международному конкурсу арт-объектов «Зеленый квадрат», организатором которого выступает компания, будут оказывать арт-кластер «Таврида» и Всероссийский музей декоративного искусства.

По словам генерального директора РЭО, главная задача конкурса — популяризация экопривычек, принципов экономики замкнутого цикла, раздельного сбора мусора и общего бережного отношения к окружающей среде. Об этом пишет 56orb.ru.

Как рассказали в РЭО, на конкурс принимаются эскизы в любом виде с указанием материалов арт-объектов либо фотографии готовых арт-объектов. Работы можно посвятить животным — символам стран — участниц ВФМ, шедеврам мирового искусства из мусора, иной экологической тематике.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что конкурс арт-объектов включает два этапа: заочный — конкурс эскизов и очный — создание арт-объектов. Он также указал, что в феврале лучшие авторы смогут принять участие в очной образовательной программе Академии творческих индустрий «Меганом».

«Вместе с резидентами арт-кластера „Таврида“, известными художниками и профессионалами, на основе своих эскизов и концептов они создадут готовые арт-объекты, — поделился Бойко. — А в марте примут участие в выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи».

Далее победители конкурса примут участие в профильных тематических мероприятиях РЭО в качестве спикеров, в выставках на крупных форумах, в том числе в странах СНГ, а также в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.

Как отмечается, более 20 тыс. человек из России и других стран станут участниками масштабного молодежного события — Всемирного фестиваля молодежи, указ о проведении которого подписал президент РФ Владимир Путин.

В бухте Капсель в Крыму свои двери открыл круглогодичный образовательный центр Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида»). Центр стал точкой притяжения для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий.

#Общество
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