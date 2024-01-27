Как воспользоваться страховкой СОГАЗа за рубежом

Зимний отпуск не повод отказываться от дальних поездок. Его можно провести на горнолыжном курорте или на солнечном пляже. Планируя отдых за рубежом, внимательно отнеситесь к оформлению страховки. В непредвиденных ситуациях она поможет избежать значительных расходов.