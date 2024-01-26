Зарплаты тюменцев за год выросли на 12%

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По данным ведомства, самый высокий размер заработков был зарегистрирован в июне и июле 2023 года — 73,2 и 73 тысячи рублей соответственно. Самый низкий в январе — 60 тысяч рублей.
Что касается безработицы, то в настоящее время в Тюменской области число безработных граждан составляет 2,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,3%. В целом в организациях юга региона трудятся около 457 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии фасовщиков, комплектовщиков и разнорабочих вошли в перечень самых высокооплачиваемых профессий без опыта работы. Представителям данных специальностей в среднем предлагают заработную плату в размере 77-87 тысяч рублей.