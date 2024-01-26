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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Зарплаты тюменцев выросли в 2023 году на 12%

Зарплаты тюменцев за год выросли на 12%

26 января 2024, 06:23
Фото: 1MI

Зарплаты тюменцев выросли в 2023 году на 12%

В Тюменской области размер средней заработной платы в 2023 году, за период с января по октябрь, вырос на 12,3% и достиг 68,3 тысяч рублей. Такие данные предоставил Тюменьстат.

По данным ведомства, самый высокий размер заработков был зарегистрирован в июне и июле 2023 года — 73,2 и 73 тысячи рублей соответственно. Самый низкий в январе — 60 тысяч рублей.

Что касается безработицы, то в настоящее время в Тюменской области число безработных граждан составляет 2,3 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,3%. В целом в организациях юга региона трудятся около 457 тысяч человек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вакансии фасовщиков, комплектовщиков и разнорабочих вошли в перечень самых высокооплачиваемых профессий без опыта работы. Представителям данных специальностей в среднем предлагают заработную плату в размере 77-87 тысяч рублей.

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