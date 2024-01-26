В Тюмени подросток упал с высоты девятого этажа и выжил

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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Updated Сегодня, 02:16
О произошедшем сообщили очевидцы в группе «Типичная Тюмень» ВКонтакте. В региональном департаменте здравоохранения эту информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов поступил в 16:54, медики прибыли в 17:00.
Подростка доставили в отделение реанимации ОКБ №2, он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени школьник сломал челюсть по пути на экзамен. Старшеклассник потерял сознание при выходе из автобуса.