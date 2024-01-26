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В Тюмени подросток упал с высоты девятого этажа

В Тюмени подросток упал с высоты девятого этажа и выжил

26 января 2024, 02:14
Фото: 1MI

В Тюмени подросток упал с высоты девятого этажа

Инцидент произошел вчера, 25 января, в районе пяти вечера на улице Ялуторовской. Школьник приземлился на козырек подъезда.

О произошедшем сообщили очевидцы в группе «Типичная Тюмень» ВКонтакте. В региональном департаменте здравоохранения эту информацию подтвердили. В ведомстве сообщили, что вызов поступил в 16:54, медики прибыли в 17:00.

Фото: Типичная Тюмень / ВКонтакте

Подростка доставили в отделение реанимации ОКБ №2, он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени школьник сломал челюсть по пути на экзамен. Старшеклассник потерял сознание при выходе из автобуса.

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