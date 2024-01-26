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Updated Сегодня, 12:21

В РЭО сообщили о необходимости закупить еще дроны для оцифровки действующих полигонов

В РЭО сообщили о необходимости закупить еще дроны для оцифровки действующих полигонов

26 января 2024, 12:21
Фото: 1MI
Для выполнения плана по оцифровке четырехсот действующих в стране полигонов Российскому экологическому оператору не хватает как минимум десять беспилотных летательных аппаратов. Поэтому компании предстоит приобрести двенадцать беспилотников с дронопортами.

Профинансирует закупку Правительство России, направив на эти цели 168 миллионов рублей, передает 56orb.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил о плане по обследованию 400 функционирующих полигонов ТКО с помощью дронов. Чтобы облететь такое количество объектов, понадобится не менее десяти дронов. Поэтому РЭО закупит двенадцать комплектов дронопортов с беспилотниками.

Для облета применяются летательные аппараты, оснащенные специальными лидарами. С помощью этих приборов собираются снимки, использующиеся для создания цифровой модели объекта. Например, таким образом можно дать оценку остаточной вместимости полигона и спрогнозировать срок его действия.

В Постановлении Правительства РФ от 20 января № 24 указано, что на закупку беспилотников из бюджета выделят 168 миллионов рублей. На закупку оборудования пойдет 60 миллионов от этой суммы. Еще 107 миллионов рублей предусмотрено для его аренды в этом году. На аренду дронов в 2025 году направят 1 миллион рублей.

Дроны используются для обнаружения свалок в неположенных местах. Также с помощью этого оборудования можно проводить мониторинг объектов захоронения ТКО и давать оценку их фактическому состоянию. Благодаря полученной с помощью беспилотников информации можно составлять точные прогнозы по эксплуатации полигонов. Отмечается, что в перспективе дроны также можно будет применять для мониторинга хода строительства экологических промышленных парков.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал о созданной оператором специализированной информационной системе, с помощью которой можно строить цифровые модели объектов захоронения ТКО. Это поможет максимально точно составлять прогнозы по применению и развитию объектов.

На сегодняшний день в стране насчитывается порядка 800 действующих полигонов, из которых более трети уже были оцифрованы с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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