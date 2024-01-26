В РЭО сообщили о необходимости закупить еще дроны для оцифровки действующих полигонов

В Постановлении Правительства РФ от 20 января № 24 указано, что на закупку беспилотников из бюджета выделят 168 миллионов рублей. На закупку оборудования пойдет 60 миллионов от этой суммы. Еще 107 миллионов рублей предусмотрено для его аренды в этом году. На аренду дронов в 2025 году направят 1 миллион рублей.