В понедельник утром оформляется больше всего онлайн-полисов ОСАГО — СОГАЗ

Такие тенденции справедливы и для покупки традиционных полисов ОСАГО в офисах продаж СОГАЗа. Больше всего полисов оформляется с 9:00 до 12:00, а также с 14:00 до 16:00 в будни. При этом большинство продаж (более 70%) приходятся на понедельник и вторник. В пятницу в среднем продается почти в три раза меньше бумажных полисов, чем в понедельник.