Тюменцам с детьми проиндексируют размер маткапитала

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
Размер маткапитала будет проиндексирован на 7,4%. Чем меньше использованная сумма — тем больше будет прибавка. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.
Размер выплаты на первого ребенка составит 630.4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи. Если семья уже воспользовалась выплатой на первого ребенка, то на второго она составит 202.6 тысячи.
За время действия программы в Тюменской области выдано более 170 тысяч сертификатов, 11.2 тысячи из которых выдали за 2023 год.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским опекунам увеличат выплаты на детей. Размер выплат будет меняться каждый год.