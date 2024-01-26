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Published Сегодня, 03:30

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Updated Сегодня, 03:32

В Тюменской области проиндексируют размер маткапитала

Тюменцам с детьми проиндексируют размер маткапитала

26 января 2024, 03:30
Фото: Midjourney

В Тюменской области проиндексируют размер маткапитала

Индексация коснется семей, которые еще не использовали маткапитал, либо воспользовались им частично. Размер выплаты изменится с 1 февраля.

Размер маткапитала будет проиндексирован на 7,4%. Чем меньше использованная сумма — тем больше будет прибавка. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Размер выплаты на первого ребенка составит 630.4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи. Если семья уже воспользовалась выплатой на первого ребенка, то на второго она составит 202.6 тысячи.

За время действия программы в Тюменской области выдано более 170 тысяч сертификатов, 11.2 тысячи из которых выдали за 2023 год.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменским опекунам увеличат выплаты на детей. Размер выплат будет меняться каждый год.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Выплаты#Семья#Материнский капитал#Выплаты на детей#Маткапитал#Любовь Селезнева
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