Тюменские клиенты ЭК «Восток» все чаще выбирают дистанционные сервисы обслуживания

23 специалиста ведут масштабные консультации как через сообщения в диалоговом окне, так и по аудио и видеосвязи (клиенту при этом никаких дополнительных программ устанавливать не надо). Таким образом, виртуальное общение максимально приближено к личному. Во время консультации и у специалиста онлайн-центра, и у клиента есть возможность демонстрации экрана.