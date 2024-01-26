Ценим спокойствие и уют: почему зона для прогулок в ЖК важна для благополучия жителей

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Человеку сложно сохранять психологическое равновесие, постоянно находясь в окружении бетона и асфальта, а потому, как говорит психолог Петр Зосимов, локация для прогулок в границах жилого комплекса — отличный вариант для сохранения внутреннего спокойствия.
«Неспешная ходьба на свежем воздухе полезна не только для физического здоровья, но и для психологического. При том, место для прогулки не должно быть окружено городскими атрибутами, которые завязаны на ассоциациях с работой и бытом. Идеальным вариантом станет обильно озелененная прогулочная зона, напоминающая нам о связи с природой и позволяющая перезагрузиться и отдохнуть от бешеного городского ритма», — уверен специалист.
Вместе с этим важно, чтобы зона для прогулок подходила под формат отдыха как любителям активностей, так и ценителям спокойствия. Идеальным примером таковой можно назвать парк, который строят в ЖК «Ритмы».
На территории своего нового жилого комплекса девелопер «Партнер» уже начал создавать просторный парк с элементами плей-хаба и локациями для разнообразного досуга, а также протяженный бульвар с разветвленной сетью дорожек, богатым ландшафтным, озеленением.
Человеку необходимо взаимодействовать с живой природой и созерцать ее во всей красе. Психологи говорят о том, что очень важно видеть линию горизонта, которую в городе перекрывают плотно застроенные высотки.
«Особую значимость в душевном благополучии человека играет связь с природой. И я уже говорил об озеленении в современных жилых комплексах, однако парки, изобилующие ветвистыми деревьями, кустарниками и цветами также необходимы человеку. Такие природные локации наполняют спокойствием и помогают восстановить силы», — считает психолог Зосимов.
И в этом вопросе застройщик «Партнер» в проекте «Ритмы» позаботился о своих жителях. Во-первых, дома в комплексе малоэтажные и не создают ощущение городской тяжести, не перекрывают горизонт. А во-вторых, на территории комплекса девелопер уже строит собственный парк — «Березовый лист».
Помимо того, что это истинно природная локация, ведь ЖК «Ритмы» граничит с лесом, здесь также в скором времени будет организована многогранная досуговая территория, где предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны для занятий йогой, скалодром, поляна с батутами и многое другое. Также в парке также будут созданы приватные зоны, где можно будет насладиться приятным вечером, например, за партией в шахматы — застройщик оборудует специальные столики.
Помимо природы и зоны для прогулок для психологического комфорта человека особую роль играет чувство защищенности.
«Будучи в состоянии даже потенциальной опасности, человек не может расслабиться. Это напряжение будет выливаться в стресс и обернется лишней траты своей энергии. Доказано, что люди, живущие в неблагополучных районах, больше подвержены угнетенному беспокойному состоянию», — объясняет психолог.
Для того, чтобы гарантировать своим жителям безопасность, в «Ритмах» каждый четырехэтажный многоквартирный дом имеет свой закрытый двор, у коттеджей есть личный участок, а у таунхаусов огороженный дворик. Также по периметру комплекса установлены видеокамеры, доступ к которым есть у каждого их жильцов. С их помощью также можно наблюдать за тем, как ребенок гуляет во дворе и не беспокоиться за него. Пространство внутри домов стилистически вписано в архитектурный стиль и не создает ощущение клетки, а дарит чувство защищенности.
Увидеть безмятежную красоту ЖК «Ритмы» можно по адресу Бульварная, 11. Приезжайте и убедитесь лично — в Тюмени есть место, где ничего не отвлекает от созерцания природы.
Уточнить любую информацию и записаться на встречу можно по телефону +7 (3452) 55-00-00. Узнать о вариантах недвижимости можно на сайте partner-eco.ru.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“. Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф. Информация предоставлена ООО „СЗ „ЭКО-город“, входит в Холдинг „Партнер“.