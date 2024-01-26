Ценим спокойствие и уют: почему зона для прогулок в ЖК важна для благополучия жителей

Для того, чтобы гарантировать своим жителям безопасность, в «Ритмах» каждый четырехэтажный многоквартирный дом имеет свой закрытый двор, у коттеджей есть личный участок, а у таунхаусов огороженный дворик. Также по периметру комплекса установлены видеокамеры, доступ к которым есть у каждого их жильцов. С их помощью также можно наблюдать за тем, как ребенок гуляет во дворе и не беспокоиться за него. Пространство внутри домов стилистически вписано в архитектурный стиль и не создает ощущение клетки, а дарит чувство защищенности.