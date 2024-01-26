РЭО выпустил альбом лучших практик раздельного накопления ТКО

Posted 26 января, 13:34
Published 26 января, 13:34
Modified 11 января, 13:34
Updated 11 января, 13:34
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что продвижение раздельного сбора отходов является важным фактором для развития отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла, сообщает 56orb.ru. Именно с раздельного сбора отходов начинает выстраиваться вся технологическая цепочка. Однако необходимо обеспечить удобство и доступность раздельного сбора для населения. Именно для этого Российский экологический оператор разработал альбом, который посвящен пофракционному раздельному сбору как дальнейшему вектору развития экономики замкнутого цикла. В альбоме содержится опыт различных организаций, который поможет многим понять, как правильно выстраивать комплексную систему обращения с отходами. Буцаев также отметил, что создание альбома было обусловлено запросами со стороны регионов.
В альбоме представлена информация о российских производителях оборудования для раздельного сбора отходов, в числе которого специальные контейнеры и сетки, модули, умные пункты приема, фандоматы, боксы и урны. Кроме этого, в альбоме отражены практики раздельного сбора других типов отходов, помимо ТКО, которые накапливаются у граждан.
Генеральный директор Российского экологического оператора отметил, что дуальный раздельный сбор отходов — разделение мусора на два потока — это первый хороший шаг к решению проблемы отходов, который уже успешно практикуется в 61 регионе Российской Федерации. Однако значительная часть отходов населения не может быть переработана с применением дуального сбора. Например, текстильные отходы и макулатура после загрязнения уже не подлежат переработке, а стеклобой теряется при сортировке и направляется на полигоны. Поэтому основное внимание в альбоме уделяется опыту пофракционного раздельного сбора отходов.
В альбоме содержится выборка самых эффективных практик 18 региональных операторов и представлены разные формы раздельного сбора вторичных ресурсов: стационарные контейнеры, модули на контейнерных площадках, экопункты и регулярные акции. Также в альбоме описаны информационные и просветительские мероприятия, есть данные о собираемости вторичных ресурсов для оценки эффективности различных подходов.