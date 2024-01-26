РЭО выпустил альбом лучших практик раздельного накопления ТКО

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что продвижение раздельного сбора отходов является важным фактором для развития отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла, сообщает 56orb.ru. Именно с раздельного сбора отходов начинает выстраиваться вся технологическая цепочка. Однако необходимо обеспечить удобство и доступность раздельного сбора для населения. Именно для этого Российский экологический оператор разработал альбом, который посвящен пофракционному раздельному сбору как дальнейшему вектору развития экономики замкнутого цикла. В альбоме содержится опыт различных организаций, который поможет многим понять, как правильно выстраивать комплексную систему обращения с отходами. Буцаев также отметил, что создание альбома было обусловлено запросами со стороны регионов.