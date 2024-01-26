По инициативе депутатов открылась школа правовой грамотности для ветеранов

В ходе семинара участники говорили, что в современном мире очень важны знания прав и способов их защиты, понимание законов и норм, регулирующих отношения между людьми. Такие умения помогают отстоять свои интересы в судах, правильно обращаться за помощью в органы государственной власти и местного самоуправления, в полном объеме получать льготы и выплаты. Но самое важное и актуальное на сегодняшний день — защитить себя от мошенников.