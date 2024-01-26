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Posted 26 января, 12:10

Published 26 января, 12:10

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

По инициативе депутатов открылась школа правовой грамотности для ветеранов

По инициативе депутатов открылась школа правовой грамотности для ветеранов

26 января 2024, 12:10
Фото: Тюменская городская Дума
Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Думы, председатель Совета ветеранов Тюменской области Степан Киричук открыл первое заседание правовой школы.

Некоторые ветераны участвовали в семинаре по видеоконференцсвязи, которую помог организовать Штаб общественной поддержки Тюменской области.

В ходе семинара участники говорили, что в современном мире очень важны знания прав и способов их защиты, понимание законов и норм, регулирующих отношения между людьми. Такие умения помогают отстоять свои интересы в судах, правильно обращаться за помощью в органы государственной власти и местного самоуправления, в полном объеме получать льготы и выплаты. Но самое важное и актуальное на сегодняшний день — защитить себя от мошенников.

Наш зал не может вместить всех тюменских пенсионеров, нуждающихся в правовом просвещении. Но я надеюсь, что каждый, узнавший для себя что-то новое сегодня поделится полученной информацией со своими знакомыми. А те, в свою очередь — со своими. Таким образом многие тюменцы смогут обезопасить себя от уловок мошенников, — прокомментировал событие Степан Киричук.
Фото: Тюменская городская Дума

В рамках мероприятия Степан Михайлович вручил Благодарственные письма Совета Федерации заслуженным землякам — генеральному директору компании «Сибрыбпром» Юрию Афанасьевичу Водилову и атаману Отдельского казачьего общества Тюменской области Николаю Александровичу Белослудцеву. Депутат поздравил ветеранов с признанием их достижений, пожелал ещё многих лет плодотворной работы и дальнейших успехов.

Проект проводится в рамках реализации Региональной программы Тюменской области «Повышение качества жизни пожилых людей Тюменской области „Старшее поколение“».

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